Petro denuncia supuesto montaje de la derecha tras acusaciones de Angie Rodríguez

Política

El expresidente Gustavo Petro lanzó nuevas acusaciones contra sectores políticos de derecha, a los que señaló de estar detrás de una supuesta operación para respaldar las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien recientemente hizo graves señalamientos sobre su vida privada y su paso por el Gobierno.

La controversia surgió luego de que la Fundación Las Libertarias denunciara que varias personas desconocidas habrían llegado al barrio Santa Fe, en Bogotá, para ofrecer dinero a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, presuntamente con el propósito de conseguir testimonios relacionados con las acusaciones de Rodríguez.

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A través de su cuenta de X, Petro aseguró que detrás de estos hechos estarían personas vinculadas a sectores de derecha que respaldan a la exfuncionaria. Según su versión, la supuesta operación se habría preparado antes de la entrevista de Rodríguez con el periodista Daniel Samper Ospina.

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“Antes de la entrevista el grupo de la derecha que apoya a Angie, estaba contratando en el barrio Santa Fé ‘niñas travestis’ para que alguien le diera crédito a la acusación de Angie”, escribió el exmandatario, quien además aseguró que existirían cientos de personas dispuestas a declarar sobre lo sucedido.

“Toda una infamia preparada”, concluyó Petro al cuestionar las denuncias en su contra.

La controversia tiene como antecedente una entrevista en la que Angie Rodríguez aseguró haber visto fotografías y videos del expresidente con mujeres que describió como demasiado jóvenes. La exfuncionaria planteó interrogantes sobre la posible presencia de menores de edad, aunque reconoció que no podía confirmar esa circunstancia y no presentó públicamente el material que aseguró haber observado.

Por su parte, Xavier Hernández, directora de la Fundación Las Libertarias, afirmó que la noche del 20 de octubre varias personas que se movilizaban en una camioneta gris habrían llegado al sector de la avenida Caracas con calle 22 para contactar a mujeres trans y ofrecerles dinero. La organización rechazó que integrantes de esta población sean involucradas en disputas políticas mediante presuntos ofrecimientos económicos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido quiénes serían las personas señaladas, si efectivamente se realizaron pagos o si existe una operación organizada para fabricar testimonios. Tampoco se conocen pruebas independientes que permitan confirmar la participación de algún sector político en los hechos denunciados.

La polémica se presenta en medio del enfrentamiento entre Petro y Rodríguez, quien el 21 de octubre aseguró que no se retracta de sus declaraciones, aunque anunció que no concederá nuevas entrevistas. Paralelamente, la defensa del expresidente ha anunciado acciones judiciales por los señalamientos de la exfuncionaria.

Las acusaciones de ambas partes continúan generando controversia nacional y deberán ser esclarecidas mediante pruebas y las investigaciones correspondientes.