Colombia

El Gobierno nacional retiró de consulta pública el borrador de decreto que buscaba cambiar las condiciones para realizar corridas de toros en Colombia. La Presidencia confirmó el viernes 20 de noviembre que el documento fue publicado antes de concluir las revisiones institucionales y que su trámite no continuará.

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La propuesta planteaba modificar el Decreto 0703 de 2026, que regula los espectáculos taurinos durante la transición hacia su prohibición. Entre los cambios figuraba permitir nuevamente el uso de puyas, banderillas y estoques, así como el ingreso de niños menores de 10 años acompañados por un adulto y la participación de adolescentes desde los 14 años en las cuadrillas.

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El borrador también proponía cambios en la intervención de los veterinarios. El concepto de estos profesionales dejaría de ser suficiente para retirar del ruedo a un toro en condiciones de sufrimiento extremo. En su justificación, los ministerios de Culturas y Ambiente sostenían que las reglas vigentes dificultaban en la práctica la realización de corridas durante el periodo en el que todavía están permitidas.

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En el comunicado sobre el retiro, la Presidencia aclaró que la publicación del documento no obedeció a una instrucción del presidente Abelardo De La Espriella. El Ejecutivo reiteró que la protección y el bienestar animal orientarán sus decisiones sobre estos espectáculos.

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Durante la transición sigue aplicándose el Decreto 0703, expedido el 7 de julio de 2026. La norma prohíbe el ingreso y la participación de menores de edad en los espectáculos taurinos y fija condiciones de bienestar animal que deben cumplir los organizadores.

El 22 de julio de 2027 comenzará a aplicarse en todo el país la prohibición prevista en la Ley 2385 de 2024, conocida como No Más Olé. La medida cobija las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas. Las corralejas, los toros coleados y las peleas de gallos tienen un plazo distinto, fijado por la Corte Constitucional en su fallo de septiembre de 2025.