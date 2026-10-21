Gobierno decretará el presupuesto de 2027 tras fallas en su trámite en el Congreso

Política

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció este miércoles 21 de octubre que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, luego de que se detectara un error durante su trámite en el Congreso de la República. La decisión fue confirmada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, en compañía del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quienes aclararon que el presupuesto no fue rechazado por los congresistas y que existen mecanismos legales para garantizar su entrada en vigencia.

La controversia surgió después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran versiones diferentes de uno de los artículos del proyecto, situación que obligaba a realizar una conciliación entre ambas corporaciones. Sin embargo, el procedimiento no se completó antes del vencimiento del plazo legal, establecido para el 20 de octubre, lo que impidió finalizar la aprobación del presupuesto como ley.

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¿Qué dijo el Gobierno Nacional?

Durante su pronunciamiento, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el proyecto recibió el respaldo mayoritario del Congreso y rechazó las afirmaciones sobre un supuesto hundimiento de la iniciativa.

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“No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”, manifestó el funcionario, al explicar que el problema se presentó por diferencias en un artículo que no alcanzaron a ser conciliadas.

Restrepo señaló que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Gobierno podrá expedir el documento tomando como base el proyecto presentado por el Ejecutivo y las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso.

¿Qué pasará con los recursos aprobados?

El presupuesto anunciado contempla un monto total de $634,9 billones, destinados a financiar el funcionamiento del Estado, atender las obligaciones de la deuda pública y desarrollar proyectos de inversión durante 2027.

Sin embargo, uno de los aspectos que genera incertidumbre es el futuro de las modificaciones incorporadas durante los debates posteriores en el Congreso, debido a que el decreto se fundamentará en el texto aprobado en primer debate.

Esto significa que algunas partidas adicionales aprobadas posteriormente no necesariamente quedarán incluidas en el presupuesto definitivo. Entre ellas se encuentran recursos destinados a diferentes sectores y programas, cuya incorporación dependerá del contenido final del decreto.

El Gobierno también anunció que próximamente presentará una iniciativa de ajuste económico con la que pretende fortalecer las finanzas públicas y enfrentar las dificultades fiscales del país.

Aunque el trámite legislativo no pudo culminar como estaba previsto, el Ejecutivo sostiene que la expedición del presupuesto mediante decreto permitirá garantizar la continuidad de los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado y la financiación de sus compromisos durante el próximo año.