Colombia

Una nueva controversia enfrenta al actual Gobierno nacional con la administración del expresidente Gustavo Petro, luego de que el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, denunciara que durante el anterior mandato se bloqueó la compra directa de equipos para contrarrestar ataques con drones, mientras avanzaba un millonario proyecto que finalmente no se materializó.

Publicidad

Las declaraciones fueron realizadas durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Congreso de la República, donde el funcionario cuestionó las decisiones adoptadas por el entonces ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, frente a la adquisición de tecnología para proteger a los integrantes de la Fuerza Pública.

Publicidad

Según Mora, una circular expedida el 31 de marzo de 2026 impidió que las unidades militares adquirieran directamente sistemas inhibidores de drones, debido a que las compras quedarían concentradas en el denominado Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa anunciada con una inversión estimada de 6,2 billones de pesos.

Publicidad

Una circular habría impedido la compra de inhibidores

Durante su intervención, el ministro aseguró que la restricción dejó a diferentes unidades militares esperando equipos que necesitaban para enfrentar el uso de drones cargados con explosivos por parte de organizaciones armadas ilegales.

“El 31 de marzo de 2026 sacaron una circular que bloqueó la compra directa de sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidrones, que jamás se concretó”, manifestó Mora ante los congresistas.

El funcionario sostuvo que, mientras las tropas permanecían a la espera de estos dispositivos, los grupos armados ilegales continuaron fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y adquiriendo equipos para ejecutar ataques contra instalaciones militares y unidades desplegadas en diferentes regiones.

Los inhibidores son dispositivos diseñados para interferir determinadas señales de comunicación y navegación utilizadas por aeronaves no tripuladas. Sin embargo, su efectividad depende de la tecnología empleada por los drones, por lo que no constituyen una solución universal frente a esta amenaza.

Cuestionan proyecto de 6,2 billones de pesos

El ministro también cuestionó los resultados del Escudo Nacional Antidrones, presentado durante la administración de Gustavo Petro como una estrategia para fortalecer la protección de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

De acuerdo con Mora, funcionarios del anterior Gobierno visitaron 12 países de tres continentes y evaluaron propuestas de 22 empresas extranjeras, pero el proceso no terminó con la adquisición de los sistemas que necesitaban las tropas.

El funcionario calificó la iniciativa como un “espejismo tecnológico” y aseguró que la actual administración encontró un proyecto sin contratos adjudicados, sin ejecución presupuestal durante 2026 y sin una solución técnica viable para atender las necesidades operacionales.

También indicó que el proceso fue cerrado técnicamente mediante una resolución expedida el 14 de agosto de 2026, después de que se anunciaran recursos para su primera etapa sin que estos llegaran a traducirse en la compra de los equipos.

Pedro Sánchez defendió las decisiones del Gobierno anterior

Frente a los cuestionamientos, el exministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez ha defendido las decisiones adoptadas durante su administración y aseguró que la falta de contratación respondió a recomendaciones de los comités técnicos integrados por miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Según su explicación, durante siete meses se adelantaron evaluaciones tecnológicas en las que participaron 119 empresas de 21 países. Sin embargo, ninguna de las soluciones analizadas cumplió integralmente con los requisitos operacionales establecidos.

Sánchez sostuvo que adquirir equipos sin las condiciones técnicas necesarias habría representado riesgos para la seguridad de los uniformados, además de posibles dificultades de funcionamiento, integración y mantenimiento.

El exfuncionario también explicó que, debido a esas recomendaciones, no se firmaron contratos ni se comprometieron recursos para la adquisición del sistema nacional. De esta manera, rechazó que la falta de compras pueda atribuirse únicamente a una decisión de inacción administrativa.

Gobierno prepara nuevo proyecto por 7,2 billones de pesos

Ante las dificultades identificadas, el Ministerio de Defensa anunció una nueva estrategia denominada Plan Estratégico para la Estabilización y la Soberanía Tecnológica Antidrones, que contempla medidas inmediatas y proyectos de largo plazo.

La primera etapa busca fortalecer la protección de bases militares y avanzar en la adquisición de equipos de detección, seguimiento e inhibición. La segunda contempla ampliar la producción nacional de tecnología antidrones, con apoyo de países aliados.

Finalmente, el Gobierno trabaja con el Departamento Nacional de Planeación en la estructuración de un documento Conpes que permitiría gestionar recursos estimados en 7,2 billones de pesos para sostener la estrategia durante los próximos años.

El ministro también anunció la preparación de un proyecto de ley para fortalecer los controles sobre la importación y comercialización de drones y sus componentes, ante el uso creciente de estos dispositivos por parte de organizaciones armadas.

Las declaraciones de Mora abren nuevos interrogantes sobre la planificación y ejecución de las inversiones en defensa durante el Gobierno anterior, mientras continúa el debate sobre las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los uniformados frente a los ataques con drones.