Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reafirmó su decisión de no realizar viajes internacionales durante los cuatro años de su mandato y aseguró que su prioridad será permanecer en territorio nacional, atendiendo los principales desafíos del país y cumpliendo los compromisos adquiridos con los colombianos.

Publicidad

El anuncio fue reiterado durante la apertura de la primera edición de la Milagro Week, un encuentro empresarial que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, donde el Gobierno nacional busca establecer acuerdos comerciales, atraer capital extranjero y promover proyectos de inversión en diferentes regiones del país.

Publicidad

“Dije que no saldría de Colombia durante mi gobierno y no lo haré. ¡Mi compromiso es estar aquí, trabajando por los colombianos!”, manifestó el jefe de Estado a través de una publicación en sus redes sociales, con la que ratificó una de las decisiones que había anunciado previamente.

Publicidad

De la Espriella asegura que Colombia seguirá abierta al mundo

Pese a su decisión de no salir del territorio nacional, el mandatario aclaró que esto no significa un distanciamiento de Colombia frente a la comunidad internacional. Por el contrario, sostuvo que su administración continuará fortaleciendo las relaciones diplomáticas y comerciales mediante delegaciones oficiales.

El presidente explicó que su permanencia en el país responde a un compromiso personal con los ciudadanos, mientras que la representación internacional estará a cargo de integrantes de su gabinete y otros altos funcionarios del Gobierno.

En ese contexto, envió un mensaje desde Colombia para acompañar la inauguración de la Milagro Week, iniciativa que busca presentar oportunidades de inversión a empresarios, fondos financieros y organizaciones internacionales interesadas en desarrollar negocios en el país.

“Mi prioridad está en nuestra Patria, atendiendo los desafíos del país y cumpliendo las responsabilidades que asumí desde el primer día”, expresó el mandatario en su pronunciamiento.

Vicepresidente José Manuel Restrepo lidera delegación en Nueva York

La representación del Gobierno colombiano en Estados Unidos está encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien viajó acompañado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y otros integrantes de la delegación oficial.

La Milagro Week se desarrolla entre el 16 y el 19 de noviembre y contempla encuentros con empresarios, representantes de fondos de inversión y entidades financieras internacionales interesadas en conocer los proyectos estratégicos que ofrece Colombia.

De acuerdo con las cifras compartidas por el presidente, la agenda incluye más de 300 citas de negocios y un portafolio de 133 proyectos estratégicos orientados a sectores que podrían recibir inversión privada y extranjera.

El Gobierno espera que estas reuniones permitan avanzar en iniciativas relacionadas con infraestructura, energía, tecnología, turismo y desarrollo empresarial, buscando impulsar la economía nacional y generar nuevas oportunidades laborales.

Gobierno busca atraer inversiones y generar empleo

Uno de los objetivos principales de la Milagro Week es convertir el interés de inversionistas internacionales en acuerdos que permitan financiar proyectos de impacto económico en distintas regiones del territorio colombiano.

Durante el encuentro se presentan iniciativas de inversión que, según el Gobierno, hacen parte de su estrategia para estimular el crecimiento económico, mejorar la competitividad y fortalecer la participación del sector privado.

“Buscamos traducir el interés internacional en inversiones concretas, generación de empleo y desarrollo para nuestras regiones”, expresó De la Espriella al destacar las expectativas de esta primera edición.

En el comienzo de la agenda, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo reuniones con representantes políticos y empresariales estadounidenses, entre ellos el congresista demócrata Gregory Meeks, con quien abordó asuntos relacionados con la cooperación bilateral.

Restrepo también anunció compromisos de inversión atribuidos a empresas como Avianca y Grupo Plata, que deberán desarrollarse durante los próximos años.

Una decisión que marcará la agenda presidencial

La determinación de Abelardo de la Espriella de no viajar al exterior durante su mandato plantea una forma particular de ejercer la representación internacional de Colombia, tradicionalmente encabezada por el presidente en encuentros multilaterales, visitas oficiales y reuniones con otros jefes de Estado.

Aunque el mandatario aseguró que permanecerá en Colombia, su Gobierno continuará participando en escenarios internacionales mediante el vicepresidente, los ministros, la Cancillería y las representaciones diplomáticas.

La decisión también abre interrogantes sobre la manera en que se desarrollarán los encuentros presidenciales y las relaciones bilaterales que habitualmente requieren la presencia directa de los jefes de Estado.

Por ahora, el presidente mantiene su compromiso de permanecer en territorio colombiano y delegar las misiones internacionales, mientras su administración busca posicionar al país como un destino atractivo para la inversión.