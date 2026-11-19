Colombia

Una nueva controversia política se desató en Colombia luego de que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López denunciara públicamente que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), le retiró el esquema de seguridad que la había acompañado durante los últimos años.

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La dirigente política hizo el señalamiento este jueves 19 de noviembre mediante su cuenta oficial de X, donde responsabilizó directamente al mandatario nacional y al director de la UNP, Didier Fabián Blanco, de una decisión que, según afirmó, estaría motivada por diferencias políticas.

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“Por retaliación política el gobierno de Abelardo y su director de la UNP retiraron mi esquema de seguridad”, manifestó López, quien expresó preocupación por las posibles consecuencias de quedarse sin el acompañamiento de los funcionarios encargados de proteger su integridad.

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La exmandataria capitalina elevó el tono de sus cuestionamientos al Gobierno nacional y lanzó una pregunta que generó controversia en redes sociales: “¿Pasarán del sicariato digital al físico en la PatriaMiseria?”.

Con esta expresión, López manifestó su preocupación por lo que considera un ambiente de hostilidad política en su contra. No obstante, no presentó en esa publicación elementos que permitieran establecer que existe un plan de agresión física relacionado con la decisión de la UNP.

Pese a sus señalamientos, la exalcaldesa aseguró que continuará participando en el debate público y cuestionando las decisiones del Ejecutivo. “En todo caso no me callaré”, afirmó.

La dirigente también dedicó un mensaje de agradecimiento a los integrantes de su antiguo equipo de protección: “A los servidores que cuidaron mi vida estos años mi gratitud infinita y eterna”.

La denuncia se produce después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara, el pasado 15 de octubre, una revisión de los esquemas de protección financiados por el Estado, con el propósito de establecer cuáles cuentan con una justificación vigente y cuáles deben ser modificados o retirados.

La medida fue presentada por el Gobierno como parte de una política de austeridad y evaluación de riesgos. Sin embargo, otros exfuncionarios y dirigentes políticos también han cuestionado decisiones relacionadas con la reducción de sus dispositivos de protección.

De acuerdo con la normativa colombiana, la asignación y continuidad de estos esquemas debe responder a evaluaciones técnicas que permitan determinar las condiciones de riesgo de cada beneficiario.

Hasta el momento de la verificación, no se encontró un pronunciamiento oficial específico de la UNP que explicara las razones del retiro del esquema de Claudia López, ni información pública suficiente sobre el estudio de riesgo que habría sustentado la decisión.

Tampoco se ha confirmado que el presidente haya ordenado personalmente retirar la protección de la exalcaldesa, como podría interpretarse de sus cuestionamientos.