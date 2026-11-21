Colombia

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de ocho años a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol. El organismo dio a conocer la decisión el viernes 20 de noviembre de 2026, tras examinar dos vinculaciones con entidades públicas que coincidieron en 2023.

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El primer vínculo era un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín. De acuerdo con la Procuraduría, Caicedo trabajaba desde enero de 2023 como contratista independiente y apoyaba a distintos equipos de la institución.

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Ese mismo mes se posesionó como asesor del despacho del director del Instituto Nacional de Vías (Invías). Para entonces, el contrato con la institución universitaria seguía vigente. La coincidencia entre ambos vínculos fue el punto central de la investigación disciplinaria.

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El caso se abrió después de que en junio de 2023 se conocieran públicamente las vinculaciones de Caicedo con ambas entidades. El 4 de junio de 2025, la Procuraduría formuló el pliego de cargos por el presunto desconocimiento del régimen de incompatibilidades de los servidores públicos.

Al resolver el caso, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá concluyó que Caicedo incurrió en una incompatibilidad al ejercer el cargo en el Invías mientras mantenía el contrato con la institución pública de Medellín. El organismo calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

El fallo fue expedido el 13 de noviembre de 2026 y es de primera instancia. Caicedo puede presentar un recurso de apelación contra la destitución y la inhabilidad. El boletín con el que la Procuraduría divulgó la decisión no precisó si el recurso ya se había presentado.