Gobierno pone la lupa sobre los impuestos de Temu, Shein y Amazon

Colombia

El Gobierno nacional anunció que revisará los impuestos y las condiciones tributarias bajo las cuales operan en Colombia plataformas internacionales de comercio electrónico como Amazon, Shein y Temu. La propuesta será incluida en la próxima Ley de Ajuste Fiscal que el Ejecutivo prepara para presentar ante el Congreso de la República.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, durante un encuentro empresarial organizado por Fenalco en Cartagena, donde representantes del sector comercial expresaron su preocupación por las diferencias en las condiciones de competencia entre los establecimientos colombianos y las plataformas digitales internacionales.

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Según explicó el funcionario, el propósito es revisar si existen ventajas tributarias que estén afectando a los comerciantes nacionales, quienes deben asumir gastos relacionados con impuestos, arriendos, nómina y funcionamiento de sus establecimientos.

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“Tenemos que revisar muy bien el tema de las plataformas, de Amazon, de Shein, de Temu. Tenemos que nivelar la cancha”, manifestó Gómez Amín durante su intervención.

Durante el encuentro, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, solicitó al Gobierno revisar el arancel del 40 % que actualmente se aplica a determinadas importaciones de confecciones y prendas de vestir, una medida establecida durante la administración anterior.

El dirigente gremial aseguró que este gravamen ha generado dificultades para los comerciantes y podría estar favoreciendo el contrabando. Ante la solicitud, el ministro Gómez Amín manifestó su disposición a evaluar la continuidad de la medida mediante una mesa técnica.

“Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente”, respondió el funcionario, dejando claro que cualquier modificación dependerá de los resultados del análisis.

Fenalco también pidió revisar los impuestos que afectan a los pequeños comerciantes y tenderos, así como algunas cargas tributarias relacionadas con productos de consumo.

El ministro destacó otro avance del Gobierno en materia económica: la aprobación de los primeros 37 artículos del proyecto de Ley de Antitrámites, Permisiología y Competitividad, durante una sesión de las comisiones sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, realizada el martes 27 de octubre.

La iniciativa busca reducir trámites administrativos, facilitar la creación y operación de empresas y disminuir las dificultades que enfrentan comerciantes e inversionistas para desarrollar sus actividades económicas.

Gómez Amín manifestó que espera que el proyecto pueda convertirse en ley antes de finalizar 2026, luego de recibir respaldo de diferentes sectores políticos.

Por ahora, las compras a través de Amazon, Shein y Temu no tendrán modificaciones inmediatas derivadas de este anuncio. El Gobierno deberá definir cuáles serían los cambios tributarios, presentar formalmente la propuesta y someterla al trámite correspondiente ante el Congreso.