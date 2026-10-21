Rodrigo Lara sale del Ministerio del Interior: Alejandro Ordóñez será su reemplazo

Política

El presidente Abelardo De la Espriella anunció en la noche de este miércoles 21 de octubre de 2026, a través de su cuenta oficial de X, la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior. En su reemplazo designó a Alejandro Ordóñez Maldonado, exprocurador general de la Nación y actual embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su mensaje, el mandatario agradeció a Lara por su servicio al país y resaltó la experiencia, el carácter y la trayectoria de Ordóñez como claves para enfrentar los retos de la cartera, encargada del manejo político del Gobierno y de las relaciones con el Congreso. El jefe de Estado no explicó públicamente las razones del relevo.

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Iván Cancino, ministro encargado

Mientras Ordóñez completa los trámites de posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá de manera temporal las funciones del Ministerio del Interior.

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El presupuesto, el posible detonante

La decisión se conoció pocas horas después de que el Presupuesto General de la Nación para 2027 se cayera en el Congreso por un vicio de trámite, un episodio que, según varios medios nacionales, generó malestar en la Casa de Nariño. Tras ese tropiezo, el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto por decreto.

Lara, hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984, fue uno de los primeros ministros designados por De la Espriella y permaneció cerca de 75 días al frente de la cartera política.

Segundo cambio en el gabinete

Con este relevo, Rodrigo Lara se convierte en el segundo ministro que deja el Gobierno de De la Espriella en menos de tres meses, después de Viviane Morales, quien renunció al Ministerio de Educación.

¿Quién es Alejandro Ordóñez?

Alejandro Ordóñez Maldonado es abogado y nació en Bucaramanga, Santander. Fue procurador general de la Nación entre 2009 y 2016, periodo en el que se convirtió en una de las figuras más visibles y polémicas del sector conservador del país. Su reelección en ese cargo fue anulada por el Consejo de Estado en 2016.

Tras su paso por la Procuraduría, buscó llegar a la Presidencia como precandidato en 2018 y luego fue embajador de Colombia ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque. En el actual Gobierno había regresado a esa misma representación diplomática en Washington, cargo que ahora dejará para asumir la cartera política.

Los retos que recibe el nuevo ministro

Ordóñez llegará al Ministerio del Interior con la tarea de recomponer las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, luego del revés que significó la caída del presupuesto, y de sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno en el Senado y la Cámara de Representantes durante lo que resta de la legislatura.