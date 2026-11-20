Huila

Una joven de apenas 20 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado en zona rural del municipio de Garzón, en el departamento del Huila. El siniestro, que también dejó a un hombre gravemente herido, estaría relacionado con presuntas carreras ilegales de motocicletas, una situación que ha despertado preocupación entre los habitantes de la región.

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El hecho ocurrió en el centro poblado de Zuluaga, donde dos motociclistas se vieron involucrados en un fuerte accidente. La víctima fue identificada en varios reportes regionales como Maryuri Molina Garzón, aunque otros medios han publicado su nombre como Yurlei Molina Garzón.

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De acuerdo con las primeras versiones, la joven se desplazaba en una motocicleta cuando habría sido impactada por otro vehículo de características similares. La fuerza de la colisión provocó lesiones de consideración a los involucrados, quienes necesitaron atención médica de urgencia.

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Tras lo sucedido, los afectados fueron auxiliados y trasladados en ambulancia al Hospital Departamental San Vicente de Paúl, en Garzón. Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones y su fallecimiento fue confirmado horas después.

Otro motociclista permanece en estado delicado

En el mismo accidente resultó gravemente lesionado un hombre que fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial. Según la información conocida, su condición médica es delicada y permanece bajo pronóstico reservado.

Las autoridades de tránsito adelantan las verificaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión, determinar la trayectoria de los vehículos involucrados y esclarecer si alguno de los conductores realizaba maniobras peligrosas al momento del accidente.

Una de las principales versiones que circulan entre los habitantes de Zuluaga apunta a que el accidente podría estar relacionado con presuntos piques ilegales de motocicletas que se estarían realizando en las vías del sector.

De acuerdo con testimonios de residentes, varios motociclistas acostumbrarían efectuar maniobras peligrosas, entre ellas desplazarse sobre una sola rueda y realizar competencias de velocidad. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial de que alguna de estas prácticas haya provocado el accidente en el que murió la joven.