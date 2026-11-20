Tolima

Un violento ataque armado dejó dos adolescentes muertos y un tercero herido durante la noche del jueves 19 de noviembre en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima. Entre las víctimas se encontraba el hijo de un concejal de esa localidad.

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El doble homicidio ocurrió aproximadamente a las 9:35 de la noche en el barrio Arenitas, en el sector de ingreso al municipio. Según las primeras versiones, hombres que se movilizaban en motocicleta sorprendieron a los adolescentes y dispararon contra ellos antes de escapar del lugar.

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Uno de los menores perdió la vida en el sitio del ataque, mientras que otro fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Girardot, Cundinamarca, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Un tercer adolescente también resultó herido y permanece en recuperación.

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Entre los fallecidos se encontraba el hijo del concejal Fredy Barrios, integrante del Concejo Municipal de Carmen de Apicalá. La noticia provocó diferentes manifestaciones de solidaridad hacia el dirigente político y las familias de los adolescentes.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, rechazó el crimen, expresó sus condolencias y pidió a las autoridades avanzar rápidamente en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

El coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, confirmó que las labores investigativas permitieron identificar a una persona presuntamente relacionada con el doble homicidio.

El oficial explicó que personal especializado de Inteligencia e Investigación Criminal adelanta las diligencias correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de esclarecer las circunstancias del ataque y localizar a los responsables.

Por ahora, las autoridades no han confirmado los motivos del crimen ni han establecido que tenga relación con la actividad política del padre de una de las víctimas. Las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades de quienes participaron en el ataque.