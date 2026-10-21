Gobierno De La Espriella abre oportunidades de empleo para militares y policías retirados

Colombia

Los militares y policías retirados de Colombia tendrán una nueva oportunidad para continuar su vida laboral después de abandonar el servicio activo. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha un programa dirigido a los veteranos de la Fuerza Pública, mediante el cual podrán registrar sus hojas de vida y ser tenidos en cuenta para futuras vacantes en diferentes entidades estatales.

La iniciativa, denominada Banco de Talentos para Veteranos, fue anunciada por el mandatario el pasado 10 de octubre, durante la conmemoración del Día Cívico de los Veteranos, realizada en la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena. El propósito es aprovechar la experiencia, los conocimientos y las capacidades adquiridas por quienes dedicaron parte de su vida al Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

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Durante su intervención, el jefe de Estado manifestó que el retiro de la institución no debe representar el final de las oportunidades profesionales para quienes han prestado sus servicios al país. Por esta razón, solicitó que el programa avance rápidamente y permita identificar perfiles que puedan desempeñar funciones en diferentes dependencias de la administración pública.

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¿Quiénes podrán acceder a este beneficio?

De acuerdo con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI), la convocatoria está dirigida a veteranos de la Fuerza Pública de todas las regiones de Colombia, sin importar su perfil profesional u ocupación. También contempla la participación de personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar su acceso a nuevas oportunidades laborales.

Los interesados deberán ingresar a la plataforma oficial, diligenciar sus datos personales, suministrar información relacionada con su trayectoria institucional y formación académica, y adjuntar su hoja de vida en formato PDF.

El registro estará disponible hasta el próximo sábado 31 de octubre. Una vez finalizado este periodo, los perfiles permanecerán en el banco de talentos y podrán ser consultados cuando existan vacantes que correspondan con las capacidades y experiencia de los aspirantes.

Es importante aclarar que el proceso no representa una vinculación laboral automática. Los participantes serán tenidos en cuenta de acuerdo con las necesidades de las entidades públicas y los requisitos establecidos para cada cargo.

Presidente pide resultados rápidos

Durante el anuncio, De La Espriella insistió en la importancia de reconocer la trayectoria de los veteranos y facilitar su incorporación a nuevas actividades productivas. El mandatario sostuvo que la experiencia acumulada durante años de servicio debe convertirse en una herramienta para continuar aportando al desarrollo del país.

El programa cuenta con la participación del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, entidad encargada de coordinar la recepción de las hojas de vida y conectar los perfiles registrados con las oportunidades disponibles.

La convocatoria también representa una alternativa para los veteranos residentes en Santander y el área metropolitana de Bucaramanga, quienes podrán participar en igualdad de condiciones con aspirantes de las demás regiones del país.