Gobierno propone cambios laborales en Colombia: conozca qué podría modificarse.

Colombia

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, puso en marcha una revisión de ocho decretos laborales expedidos durante la administración del expresidente Gustavo Petro, una decisión que podría traer modificaciones en diferentes aspectos de las relaciones laborales en Colombia. Las propuestas fueron publicadas para recibir observaciones de ciudadanos, empresarios y organizaciones sindicales antes de que se adopten decisiones definitivas.

Entre los principales cambios que estudia el Ministerio se encuentran ajustes a las disposiciones relacionadas con la tercerización laboral, los pactos colectivos, las facultades de los inspectores de trabajo y las condiciones de seguridad social para trabajadores vinculados a plataformas digitales. También se contemplan modificaciones en procedimientos relacionados con el acoso laboral y sexual, así como en algunas disposiciones aplicables a periodistas y comunicadores.

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La cartera laboral sostiene que el objetivo de esta revisión es corregir posibles dificultades jurídicas y ajustar determinadas disposiciones a la legislación vigente. Sin embargo, las propuestas han generado inquietudes sobre sus eventuales efectos en las garantías laborales, especialmente en asuntos relacionados con la contratación, la protección de los empleados y los mecanismos de vigilancia sobre los empleadores.

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Por ahora, los ocho proyectos se encuentran en etapa de consulta pública, por lo que las modificaciones todavía no han entrado en vigor. Una vez finalizado el periodo de observaciones, el Gobierno deberá evaluar los comentarios recibidos y determinar cuáles disposiciones serán adoptadas. Mientras tanto, la reforma laboral aprobada mediante la Ley 2466 de 2025 continúa vigente y no resulta modificada directamente por la publicación de estos proyectos.