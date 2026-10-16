Cinco capturados, entre ellos alias ‘Julito’: presidente revela primeras imágenes

Área metro

Lo que inicialmente se conoció a través de fuentes de Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia fue confirmado este viernes 16 de octubre por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien anunció la captura de alias ‘Julito’, señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables de coordinar homicidios selectivos y actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en Bucaramanga y su área metropolitana en zona rural de Floridablanca .

El procedimiento, desarrollado en el marco de las operaciones contra la estructura delincuencial conocida como ‘Los del Sur’, dejó un balance de cinco personas capturadas y un menor de edad aprehendido. Según el mandatario, durante la intervención también fueron incautadas cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilogramos de marihuana, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

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Alias ‘Julito’ estaría relacionado con cerca de 20 hechos violentos

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio presidencial tiene que ver con las investigaciones adelantadas contra alias ‘Julito’, a quien las autoridades vinculan con aproximadamente 20 hechos violentos ocurridos en Bucaramanga y municipios vecinos.

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Entre los casos mencionados se encuentra la masacre de Villa Esperanza, registrada en octubre de 2025, en la que cuatro personas perdieron la vida. También figura el feminicidio de Cynthia Valeria Espitia Argüello, identificada como su expareja, ocurrido en enero de 2026. Su presunta responsabilidad en estos hechos continúa siendo materia de investigación judicial.

El joven ya había sido aprehendido en enero de este año durante un operativo desarrollado en la zona rural de Lebrija. Sin embargo, meses después escapó mientras era trasladado a una cita médica en Bogotá, situación que motivó nuevas labores de búsqueda por parte de los organismos de seguridad.

Presidente confirmó el operativo contra ‘Los del Sur’

En Bucaramanga golpeamos el brazo sicarial del grupo narcoterrorista Los del Sur: cinco capturados y un menor aprehendido. Incautamos cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero y celulares. Entre los capturados está alias “Julito”, señalado de coordinar homicidios selectivos y el tráfico local de drogas. Se le vincula con cerca de 20 hechos violentos, incluida la masacre de Villa Esperanza, que dejó cuatro víctimas, y el feminicidio de su expareja, Valeria Espitia. Seguiremos persiguiendo a quienes siembran muerte y terror en nuestros barrios. ¡Firme por la Patria! ¡Bienvenido a la Patria Milagro! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 ➜ Le puede interesar: Golpe al microtráfico en Bucaramanga y Girón: cinco personas terminaron capturadas. ›› — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 16, 2026

A través de sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella destacó los resultados de la operación y aseguró que las acciones estuvieron dirigidas contra el componente encargado de ejecutar homicidios dentro de la organización delincuencial.

El mandatario señaló que entre las personas capturadas se encontraba alias ‘Julito’, a quien identificó como presunto coordinador de homicidios selectivos y del tráfico local de drogas.

Asimismo, aseguró que las operaciones contra las estructuras criminales continuarán en los barrios afectados por la violencia.

La captura representa un avance para las investigaciones que adelantan las autoridades contra ‘Los del Sur’, mientras se espera conocer los detalles de las diligencias judiciales y los delitos que serán atribuidos formalmente a los involucrados.

Las personas capturadas deberán responder ante las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica conforme avance el proceso.