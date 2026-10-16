De accidente a presunto atentado: dos personas fueron atacadas a tiros en la autopista

Área metro

Un desplazamiento familiar hacia un cementerio terminó en momentos de angustia durante la tarde de este viernes 16 de octubre, luego de que dos personas resultaran heridas con arma de fuego cuando participaban en una caravana fúnebre que había salido del municipio de Piedecuesta con destino a Floridablanca. Las víctimas se movilizaban en un automóvil que terminó chocando contra un muro después del presunto ataque.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, los hechos comenzaron aproximadamente a las 3:45 de la tarde, cuando varios familiares se encontraban reunidos en una funeraria del centro de Piedecuesta para acompañar las honras fúnebres de un adulto mayor. Entre los asistentes estaban las dos victimas y otros allegados, quienes posteriormente se preparaban para desplazarse hasta el cementerio Tierra Santa, en Floridablanca.

Publicidad

Durante la permanencia en el establecimiento funerario, la victima habría observado una motocicleta negra en la que se movilizaban dos personas vestidas con prendas oscuras y cascos negros. Según su relato, los ocupantes del vehículo se detuvieron al verlo, intercambiaron algunas señas y permanecieron por unos instantes en el sector. Sin embargo, un bus de servicio público les hizo sonar la bocina porque estaban obstaculizando el tránsito, situación que habría provocado que continuaran su recorrido.

Publicidad

Aunque el comportamiento de los motociclistas le pareció extraño, el hombre permaneció acompañando a sus familiares y posteriormente salió con la caravana hacia el cementerio, sin imaginar que minutos después se encontrarían con una grave emergencia.

Cuando la caravana avanzaba por el corredor que comunica a Piedecuesta con Floridablanca, los familiares observaron un automóvil Mazda 3 de color rojo que había colisionado contra el muro de un establecimiento comercial.

Al acercarse para auxiliar a los ocupantes, descubrieron que dentro del vehículo se encontraban las dos personas que los acompañaban al funeral quienes presentaban lesiones. De acuerdo con las versiónes ambos manifestaron que habían sido atacados con arma de fuego metros antes del lugar donde terminó estrellándose el automóvil.

Ante la gravedad de la situación, sus familiares y otras personas que se encontraban en el sector ayudaron a evacuar a los lesionados y coordinaron su traslado de urgencia hasta el Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde fueron llevados para recibir atención médica.

Uno de los detalles que ahora deberán esclarecer las autoridades está relacionado con los dos hombres en motocicleta que fueron observados minutos antes en inmediaciones de la funeraria.

Las autoridades deberán recopilar testimonios, verificar grabaciones de cámaras de seguridad y reconstruir los desplazamientos de las víctimas para establecer cómo ocurrió el ataque y si hubo una persecución antes de que el automóvil terminara contra el muro.