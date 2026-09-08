Jota Pe propone una ‘vaki’ de $900 millones para comprar bolsas para cadáveres de abatidos.

Colombia

El senador Jota Pe Hernández lanzó una propuesta que rápidamente generó polémica en redes sociales: realizar una “vaki” o colecta ciudadana para comprar bolsas destinadas al manejo de los cuerpos de integrantes de grupos armados que resulten abatidos en operaciones de la Fuerza Pública.

El congresista explicó que su idea es que sean los propios colombianos quienes aporten el dinero y, de esta manera, evitar que esos recursos salgan directamente del presupuesto público.

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Durante su pronunciamiento, Hernández dijo: “Armemos una vaki, una donación, donde seamos nosotros, los colombianos, los que patrocinemos las compras de esas bolsas”.

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Según los cálculos mencionados por el senador, podrían requerirse cerca de 30.000 bolsas, con un valor aproximado de $30.000 cada una.

Bajo esa estimación, la colecta podría alcanzar unos $900 millones. Sin embargo, esa cifra corresponde al cálculo hecho por Hernández y no a un presupuesto oficial del Gobierno.

El senador planteó la iniciativa como una forma de respaldo ciudadano a la política de seguridad y a las operaciones que viene adelantando la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales.

El planteamiento surge en momentos en que existe un amplio debate nacional por la manera como el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha presentado públicamente los resultados de recientes operaciones.

En los últimos días, diferentes sectores políticos han expresado posiciones encontradas frente a la exposición pública de cuerpos cubiertos tras operativos de la Fuerza Pública.

En ese contexto, Hernández decidió lanzar su propuesta y sugerir que los ciudadanos financien directamente la compra de estas bolsas.

Por ahora, es importante aclarar que no existe información que confirme que la colecta ya esté activa, que el Gobierno la haya autorizado o que se haya aprobado oficialmente la compra de las 30.000 bolsas.

La iniciativa, hasta el momento, corresponde a una propuesta pública del senador Jota Pe Hernández.