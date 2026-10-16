Lo asesinaron mientras jugaba con un perro: el ataque quedó grabado en video

Barranquilla

Un momento cotidiano terminó en tragedia para Ángel Eduardo González Ortiz, un joven que fue asesinado a disparos mientras se encontraba jugando con un perro en una calle del municipio de Sabanalarga, Atlántico. El ataque, cometido por hombres que se movilizaban en una motocicleta, quedó registrado en una cámara de seguridad y ahora es una de las principales evidencias que analizan las autoridades para identificar a los responsables.

El crimen ocurrió durante la noche del miércoles 14 de octubre, aproximadamente a las 7:30, en inmediaciones de la carrera 2 Sur con calle 17, en el barrio Los Ángeles, un sector residencial ubicado hacia la salida que conduce al municipio de Manatí. Según información preliminar, Ángel Eduardo se encontraba agachado junto a un perro cuando fue sorprendido por dos hombres que llegaron en motocicleta.

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Las imágenes conocidas del hecho muestran que uno de los ocupantes descendió del vehículo, se aproximó al joven y le disparó en repetidas oportunidades. Después del ataque, el responsable regresó hacia la motocicleta y escapó junto con su acompañante, mientras la víctima quedó gravemente herida sobre la vía pública.

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Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que el homicidio se produjo en una zona donde había otras personas. De acuerdo con los reportes sobre el video, cerca del lugar se encontraba una mujer acompañada de una niña, quienes estaban frente a una vivienda cuando se presentó el ataque armado.

Tras escuchar las detonaciones, habitantes del sector salieron para auxiliar al joven, quien presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y el tórax. Ante la gravedad de su estado, varias personas decidieron trasladarlo en una motocicleta hasta el Hospital de Sabanalarga, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Aunque las circunstancias del ataque quedaron parcialmente registradas en video, todavía se desconocen las razones por las que Ángel Eduardo fue asesinado. Una de las versiones preliminares que ha surgido durante las investigaciones apunta a un posible conflicto económico que el joven habría tenido con otra persona.

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y tampoco se ha establecido si existían amenazas previas contra la víctima. Los investigadores deberán determinar si el homicidio estuvo relacionado con esa supuesta diferencia económica o si existen otros móviles detrás del crimen.

Por ahora, las autoridades buscan identificar a los dos hombres que participaron en el ataque, especialmente al responsable de disparar y a quien conducía la motocicleta utilizada para escapar.

Tras conocerse el homicidio, unidades de la Policía del Atlántico iniciaron las actuaciones correspondientes para recopilar información, revisar las grabaciones de seguridad y establecer la ruta de escape de los agresores.

Las imágenes podrían resultar fundamentales para reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del asesinato. Los investigadores también buscan testimonios que permitan establecer si los hombres habían estado previamente en el sector o si llegaron directamente al lugar donde se encontraba la víctima.