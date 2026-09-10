Colombia sorprende en nueva encuesta: su Gobierno es el mejor evaluado de la región.

Colombia

La primera medición de AtlasIntel y Bloomberg tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia dejó cifras favorables para el nuevo Gobierno y mostró cómo están percibiendo los colombianos el inicio de su administración.

Según los resultados, el 52,8 % de los consultados calificó la gestión del Gobierno como excelente o buena, mientras que el 51,8 % manifestó aprobar el desempeño de De La Espriella como presidente.

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La encuesta también midió directamente la imagen del mandatario. De La Espriella alcanzó un 54 % de imagen positiva y un 44 % de imagen negativa. El vicepresidente José Manuel Restrepo, por su parte, obtuvo 53 % de imagen positiva y 43 % negativa.

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Colombia lidera la medición regional

Uno de los datos que más llamó la atención fue la posición de Colombia frente a otros países de América Latina. De acuerdo con los resultados divulgados, el Gobierno colombiano alcanzó cerca del 53 % de evaluación positiva, ubicándose por encima de Chile, con 47 %, y México, con 45 %.

La comparación hace parte de Latam Pulse, iniciativa de AtlasIntel y Bloomberg que analiza periódicamente el panorama político, económico y social de diferentes países latinoamericanos.

Corrupción e inseguridad, entre las principales preocupaciones

La medición también preguntó cuáles son los problemas que más inquietan a los colombianos. La corrupción ocupó el primer lugar con 50,5 %, seguida por inseguridad, criminalidad y narcotráfico, con 48,7 %.

El estado del sistema de salud alcanzó 40,9 %; la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, 22,7 %, y el extremismo político, 17,2 %.

Así se hizo la encuesta

El estudio fue realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, con la participación de 1.904 personas y un margen de error de aproximadamente dos puntos porcentuales.

Los resultados constituyen uno de los primeros termómetros de opinión sobre el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Aunque las cifras muestran un comienzo favorable para su administración, la encuesta también evidencia que asuntos como la corrupción, la seguridad y la salud continúan entre los principales desafíos señalados por los ciudadanos.