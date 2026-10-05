Bucaramanga

Multa al HUS por cobros excesivos en medicamentos

La SIC dejó en firme una sanción de $558 millones al Hospital Universitario de Santander por sobreprecios en 37 medicamentos. Los hechos ocurrieron entre octubre de 2022 y junio de 2023, bajo la administración anterior.

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Multa de 558 millones al Hospital Universitario de Santander por cobros excesivos en medicamentos
La sanción corresponde a hechos de octubre de 2022 a junio de 2023. Imagen: Lo Que Pasa en Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme una multa de $558.793.344 contra la ESE Hospital Universitario de Santander (HUS) por haber cobrado precios por encima de los máximos permitidos en 37 medicamentos regulados.

Aclaración: los hechos son de la administración anterior

Es importante precisar que los cobros que dieron origen a la sanción ocurrieron entre octubre de 2022 y junio de 2023, durante la administración anterior del hospital. La decisión de la SIC se conoció ahora, luego de resolver el recurso de apelación, por lo que a la actual administración le corresponde asumir y ejecutar el pago de la multa, aunque no fue la responsable de los hechos investigados.

¿Por qué multaron al Hospital Universitario de Santander?

Según la SIC, el hospital vendió medicamentos por encima de los precios máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, lo que incumplió la Circular 13 de 2022. Entre los casos más llamativos están:

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  • Lantus (insulina para la diabetes): hasta 234 % por encima del precio regulado.
  • Curosurf (para bebés prematuros con dificultad respiratoria): 196 % más.
  • Clenox (anticoagulante): 173 % más.
  • Propess (inducción del parto): 107 % más.
  • Octostim (hemofilia A): 77 % más.
  • Prostin (para recién nacidos con ductus arterioso persistente): 51 % más.

Los medicamentos involucrados se usan en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer, epilepsia, asma, EPOC, artritis, infecciones y en la atención de partos y recién nacidos.

La sanción ya está en firme

La SIC rechazó el recurso de apelación presentado por el hospital, por lo que la multa quedó en firme y ya no puede discutirse ante la Superintendencia. Hasta el momento, el HUS no ha entregado un pronunciamiento público sobre la decisión.

El Hospital Universitario de Santander es el principal centro de alta complejidad de la región y atiende a pacientes de Santander y de departamentos vecinos.

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