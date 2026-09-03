Petro y Cepeda critican la forma como Gobierno mostró resultados en Guaviare

Colombia

Una nueva confrontación política se abrió en Colombia después de que el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda cuestionaran un video difundido por el presidente Abelardo De La Espriella para presentar los resultados de una reciente operación militar en Guaviare.

La grabación corresponde a la Operación Azarías, desarrollada en zona rural de Miraflores contra el Frente Carolina Ramírez, estructura señalada por las autoridades de estar bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.

Según el balance oficial presentado por la Presidencia, la operación dejó 23 integrantes de la estructura muertos, seis capturados y un menor recuperado, además de la incautación de fusiles, ametralladoras, pistolas, explosivos y otro material de guerra.

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El video difundido por el mandatario muestra a De La Espriella acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y miembros de la cúpula militar mientras recorre el lugar donde estaban dispuestos varios cuerpos cubiertos y parte del material incautado durante la operación.

Tras conocerse las imágenes, Gustavo Petro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la forma utilizada para comunicar los resultados militares.

El exmandatario calificó la escena como “hacer de la muerte un trofeo” y cuestionó las referencias religiosas utilizadas habitualmente por De La Espriella.

“¿Cuál Cristo Rey?”, expresó Petro, quien sostuvo que, desde su perspectiva, las imágenes contrastan con los valores cristianos que públicamente ha defendido el actual presidente.

Petro también comparó la difusión de las imágenes con videos divulgados anteriormente por estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco, en los que se mostraban personas muertas después de hechos relacionados con el conflicto armado.

Las afirmaciones corresponden a la posición política y personal del expresidente frente a la estrategia comunicativa utilizada por el actual Gobierno.

El senador Iván Cepeda, uno de los principales dirigentes de la oposición, se sumó a las críticas.

Cepeda calificó el video como una “exhibición de cadáveres” y cuestionó que el jefe de Estado apareciera caminando cerca de los cuerpos mientras presentaba los resultados de la operación.

Además, lanzó críticas contra De La Espriella por la forma en que, según su interpretación, las imágenes se relacionan con las manifestaciones públicas de fe del mandatario.

Para Cepeda, la manera de mostrar los resultados militares refleja una falta de consideración frente a las personas que murieron durante la operación.

Hasta ahora, estas apreciaciones corresponden a los pronunciamientos de los dirigentes de oposición y no constituyen una conclusión judicial o institucional sobre la legalidad de la publicación del video.

Desde el Gobierno, el enfoque ha sido diferente.

De La Espriella presentó la Operación Azarías como uno de los principales resultados de seguridad obtenidos desde su llegada a la Presidencia y aseguró que el objetivo de su administración es recuperar el control territorial y fortalecer las operaciones contra organizaciones armadas ilegales.

Entre los muertos fue identificado alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado por las autoridades como principal cabecilla del Frente Carolina Ramírez y uno de los hombres cercanos a alias Iván Mordisco.

El mandatario aseguró que esta estructura había participado en acciones contra integrantes del Ejército y la Armada y afirmó que la ofensiva de la Fuerza Pública continuará en diferentes regiones del país.

La controversia ya no se concentra únicamente en la decisión del Gobierno de intensificar las operaciones militares contra los grupos armados ilegales.

Mientras Petro, Cepeda y otros sectores de oposición consideran que las imágenes convierten la muerte en un elemento de propaganda política, el Gobierno las ha utilizado para mostrar directamente los resultados de su nueva estrategia de seguridad.

La discusión ocurre en medio del giro que ha tomado la política de seguridad durante las primeras semanas del Gobierno De La Espriella, caracterizada por el aumento de las operaciones ofensivas contra estructuras armadas ilegales.