Crimen de Camila quedó registrado en cámaras: la joven iba rumbo a su trabajo

Judicial

Una joven identificada como Camila Yisney Zambrano Armero perdió la vida durante la mañana del martes 29 de septiembre, luego de ser atacada con arma de fuego mientras se movilizaba en una motocicleta por el barrio Villa Docente, al norte de Popayán, Cauca.

Según información conocida por medios regionales, Camila se desplazaba en su motocicleta con destino a su lugar de trabajo cuando habría sido interceptada por dos hombres que se movilizaban en otro vehículo similar.

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Los sujetos habrían disparado en repetidas ocasiones contra la joven y posteriormente escaparon del lugar. Camila quedó gravemente herida a un costado de la vía, junto a su motocicleta, y falleció en el sitio como consecuencia del ataque.

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Tras conocerse el hecho, unidades de la Policía llegaron al sector y acordonaron la zona para preservar la escena. Posteriormente, personal de la Sijín y del CTI de la Fiscalía adelantó las labores de inspección técnica y recolección de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

La víctima fue identificada como Camila Yisney Zambrano Armero, oriunda del departamento del Putumayo. Medios locales también han señalado que llevaba varios años radicada en Popayán.

Por ahora, las autoridades trabajan para establecer quiénes participaron en el ataque y cuáles fueron los móviles. También se analizan elementos de la investigación, entre ellos registros de cámaras de seguridad de la zona, con el propósito de reconstruir el recorrido de los responsables y avanzar en su identificación.

Durante la noche del mismo martes, familiares, amigos y allegados de Camila realizaron una velatón en el lugar donde ocurrió el ataque y reclamaron avances en la investigación y justicia por la muerte de la joven.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las circunstancias que rodearon este homicidio.