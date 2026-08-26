“Siento como si hubiera vuelto a nacer”: santandereano relata su tratamiento contra la depresión

Bucaramanga

Trabajar, dar clases y compartir con otras personas se convirtieron durante varios años en actividades difíciles para Javier Arias. Este docente santandereano, de 57 años, convive desde 2012 con un diagnóstico de depresión y ansiedad que llegó a afectar seriamente su cotidianidad.

La situación avanzó hasta el punto de permanecer incapacitado durante tres meses y medio. Aunque recibió terapias y medicamentos convencionales, los resultados no fueron suficientes y decidió investigar otras opciones que pudieran ayudarlo.

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En medio de esa búsqueda conoció el tratamiento con ketamina y encontró que esta alternativa estaba disponible en el Hospital Internacional de Colombia, HIC.

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“Empecé a averiguar todo sobre esta opción y encontré que en el HIC estaba disponible; así que no dudé y fui a preguntar”, relató Javier.

Después de las valoraciones médicas correspondientes, el docente comenzó el procedimiento y hasta el momento ha recibido ocho sesiones. Según su testimonio, los resultados le permitieron retomar sus responsabilidades laborales y recuperar actividades que había dejado de realizar.

“Estoy muy contento de sentirme nuevamente funcional en toda la plenitud de mis condiciones. Siento como si hubiera vuelto a nacer”, aseguró.

¿Cómo funciona el tratamiento?

El psiquiatra Roger Polanco, integrante del Programa de Excelencia en Depresión del HIC, explicó que la ketamina es un medicamento utilizado históricamente como anestésico, pero que también puede convertirse en una alternativa terapéutica para pacientes con depresión resistente a los tratamientos convencionales.

En estos casos se administra por vía intravenosa y en dosis considerablemente menores a las empleadas con fines anestésicos. Su mecanismo actúa sobre el receptor NMDA, relacionado con la comunicación entre las neuronas, la neuroplasticidad y las conexiones neuronales.

Una de sus particularidades es la rapidez con la que podría comenzar a generar una respuesta en algunos pacientes seleccionados. De acuerdo con el especialista, los primeros efectos pueden aparecer en cuestión de horas o días.

Sin embargo, el procedimiento no está indicado para todas las personas diagnosticadas con depresión. Cada caso debe ser evaluado cuidadosamente antes de determinar si esta es la alternativa adecuada.

Valoración especializada y seguimiento permanente

Antes de comenzar el tratamiento, los pacientes pasan por valoraciones de psiquiatría y por una junta multidisciplinaria conformada por especialistas en psicología, neuropsicología, neurocirugía y anestesia.

El equipo también estudia otras alternativas, como la Estimulación Magnética Transcraneal, la terapia electroconvulsiva bajo anestesia y, en situaciones determinadas, procedimientos de neurocirugía funcional.

“No hay ninguna terapia que sea mejor que otra, sino que cada una debe ser muy bien seleccionada. La idea siempre es individualizar los casos”, señaló el doctor Polanco.

Durante cada sesión, el paciente permanece bajo monitorización y acompañamiento profesional. Posteriormente continúa en observación durante aproximadamente dos horas, debido a que podrían presentarse efectos temporales como somnolencia, sedación o sensación de desconexión.

El HIC señaló que su Programa de Excelencia para el manejo de la Depresión Resistente busca ofrecer nuevas posibilidades a personas que no han conseguido una respuesta suficiente mediante tratamientos convencionales.

La ketamina requiere prescripción, valoración especializada y supervisión médica permanente. Su utilización por cuenta propia puede representar graves riesgos para la salud.