David Murcia se retracta ante la Fiscalía y lanza revelación sobre gobierno anterior.

Colombia

David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG y actualmente recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, presentó ante la Fiscalía una retractación de varias acusaciones que había realizado contra Abelardo de la Espriella cuando este era candidato presidencial. Murcia reconoció que algunos de los señalamientos formulados durante una entrevista en febrero de 2026 no correspondían, según su nueva declaración, a la realidad.

Entre los señalamientos que retiró aparecen cuestionamientos sobre los honorarios pagados a De la Espriella por sus servicios jurídicos, una supuesta apropiación cercana a $5.000 millones y una acusación según la cual el entonces abogado habría solicitado dinero para entregarlo a congresistas con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia sostiene ahora que los pagos correspondieron a servicios profesionales y negó que De la Espriella le hubiera propuesto entregar dinero o dádivas a funcionarios.

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Pero uno de los puntos que más llamó la atención fue la explicación que Murcia entregó sobre sus anteriores declaraciones. Según afirmó, antes de aquella entrevista habría recibido expectativas provenientes de sectores cercanos al gobierno anterior sobre una posible designación como gestor de paz y la eventual posibilidad de recuperar su libertad. Esta afirmación corresponde exclusivamente a la versión de Murcia y hasta el momento no se ha establecido públicamente quién habría realizado esos supuestos ofrecimientos.

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Murcia también señaló que el prolongado tiempo que lleva privado de la libertad influyó en las circunstancias en las que realizó aquellas declaraciones. En su nueva versión retiró además señalamientos relacionados con supuestas prebendas y con una eventual participación de De la Espriella en recursos incautados a DMG.

La retractación fue presentada dentro de la actuación originada por una querella de De la Espriella. Murcia pidió que su nueva declaración sea incorporada formalmente al expediente y produzca los efectos jurídicos correspondientes. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de valorar esta retractación dentro del proceso.