“Se robaron todo”: De La Espriella ordena buscar al FMI para enfrentar la crisis fiscal

Política

El presidente Abelardo De La Espriella anunció en su alocución del domingo 27 de septiembre de 2026 que ordenó al Ministerio de Hacienda adelantar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una “salida negociada” a la crisis fiscal del país.

“La más crítica de nuestra historia”

El mandatario describió el estado de las finanzas públicas como “la más crítica de toda nuestra historia” y aseguró que el Estado quedó “sobregirado”. En uno de los momentos más comentados de su intervención, lanzó la frase “Se robaron todo”, en referencia a presuntos hechos de corrupción del gobierno anterior.

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Entre las entidades que mencionó por supuestas irregularidades estuvieron el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Fiduprevisora.

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¿Qué significa acudir al FMI?

Acudir al Fondo suele implicar acceder a financiamiento o a líneas de apoyo a cambio de compromisos de ajuste fiscal. Analistas han señalado que sobre la mesa podrían estar opciones como una reforma tributaria o recortes en el gasto, aunque el Gobierno no ha detallado aún las condiciones de un eventual acuerdo.

Seguridad y otros anuncios

Esta fue la quinta alocución del mandatario desde su llegada a la Casa de Nariño. En ella también habló de reducciones en secuestros, extorsión y masacres durante agosto, de operativos en Santa Marta y Cali, de la extradición de alias ‘Araña’ y del regreso a clases del 92 % de los estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto.