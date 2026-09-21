Cámaras registraron el momento exacto en que asesinaron a un hombre en Alto Viento 2

Floridablanca

Un nuevo hecho violento quedó registrado en cámaras de seguridad durante la tarde de este lunes 21 de septiembre en Floridablanca.

El caso ocurrió en el barrio Alto Viento 2, en inmediaciones del colegio Minca, donde un hombre identificado como Andres David Polo Rolón quien se movilizaba en motocicleta fue atacado a tiros por varios sujetos que también se desplazaban en moto.

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De acuerdo con la información y lo que se alcanza a observar en el video de seguridad, la víctima llegó hasta una esquina y detuvo por unos segundos la motocicleta.

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El hombre aparentemente esperaba el momento para realizar un giro y, mientras permanecía sobre el vehículo, observaba su teléfono celular.

Fue en ese instante cuando aparecieron los agresores.

En las imágenes se observa cómo una motocicleta se aproxima hasta donde se encontraba la víctima.

Segundos después, uno de los hombres realiza varios disparos en su dirección. Tras el ataque, el motociclista quedó recostado sobre su propia moto. Los responsables escaparon rápidamente del lugar con rumbo desconocido. Personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades.

Poco después, uniformados llegaron hasta el sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de las unidades judiciales encargadas de realizar la inspección técnica.

También se busca determinar si los agresores venían siguiendo a la víctima o si la esperaban en el sector.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan establecer quiénes participaron en el hecho y cuál habría sido el móvil del homicidio.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un hombre fue atacado a tiros en el barrio Alto Viento 2, en Floridablanca. La víctima se encontraba detenida sobre su motocicleta cuando varios hombres llegaron en otra moto y le dispararon. Murió en el lugar. Autoridades… pic.twitter.com/Q9d50r5m2f — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 21, 2026



















