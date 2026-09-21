Floridablanca

Cámaras registraron el momento exacto en que asesinaron a un hombre en Alto Viento 2

Una cámara de seguridad registró el momento en que varios hombres en motocicleta se acercaron a la víctima, que permanecía detenida sobre su moto, y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Cámaras registraron el momento exacto en que asesinaron a un hombre en Alto Viento 2
Una cámara de seguridad registró el momento en que varios hombres se acercaron en motocicleta y atacaron a la víctima.

Un nuevo hecho violento quedó registrado en cámaras de seguridad durante la tarde de este lunes 21 de septiembre en Floridablanca.

El caso ocurrió en el barrio Alto Viento 2, en inmediaciones del colegio Minca, donde un hombre identificado como Andres David Polo Rolón quien se movilizaba en motocicleta fue atacado a tiros por varios sujetos que también se desplazaban en moto.

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De acuerdo con la información y lo que se alcanza a observar en el video de seguridad, la víctima llegó hasta una esquina y detuvo por unos segundos la motocicleta.

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El hombre aparentemente esperaba el momento para realizar un giro y, mientras permanecía sobre el vehículo, observaba su teléfono celular.

Fue en ese instante cuando aparecieron los agresores.

En las imágenes se observa cómo una motocicleta se aproxima hasta donde se encontraba la víctima.

Segundos después, uno de los hombres realiza varios disparos en su dirección. Tras el ataque, el motociclista quedó recostado sobre su propia moto. Los responsables escaparon rápidamente del lugar con rumbo desconocido. Personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades.

Poco después, uniformados llegaron hasta el sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de las unidades judiciales encargadas de realizar la inspección técnica.

También se busca determinar si los agresores venían siguiendo a la víctima o si la esperaban en el sector.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan establecer quiénes participaron en el hecho y cuál habría sido el móvil del homicidio.






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