Corte rechazó tutela de Santiago Uribe y dejó en firme condena de 28 años.

Colombia

La Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, con la que buscaba dejar sin efectos la condena de 28 años de prisión que pesa en su contra dentro del proceso relacionado con el grupo conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.

La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Civil, que concluyó que no se configuró una vulneración de derechos fundamentales que justificara intervenir en las decisiones tomadas previamente por la justicia ordinaria.

La defensa de Uribe había argumentado posibles vulneraciones al debido proceso, la igualdad, la libertad y el acceso a la administración de justicia. Sin embargo, la Corte determinó que la acción de tutela no podía convertirse en un mecanismo para reabrir el debate judicial ni funcionar como una instancia adicional.

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Con esta determinación, se mantiene vigente la condena de 28 años de prisión impuesta contra Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

El proceso judicial ha estado relacionado durante años con las investigaciones sobre el grupo denominado ‘Los 12 Apóstoles’, una estructura señalada de haber operado en Antioquia durante la década de los noventa.

La decisión de la Corte representa un nuevo revés para la estrategia jurídica de la defensa, que buscaba controvertir la sentencia mediante el mecanismo constitucional.

Por ahora, la condena continúa en firme mientras se mantienen las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales dentro del proceso.