Bucaramanga

Una lamentable noticia se conoció durante la mañana de este lunes 16 de noviembre en Bucaramanga, luego de que un joven de apenas 18 años fuera encontrado sin vida en el sector de San Martín, al sur de la ciudad. La situación generó preocupación entre ciudadanos que se encontraban en los alrededores y motivó la presencia de las autoridades.

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El joven de 18 años cuyo fallecimiento fue reportado aproximadamente a las 7:20 de la mañana. Tras recibir una alerta ciudadana, unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se desplazaron hasta el lugar para verificar lo sucedido y atender la situación.

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De acuerdo con la información preliminar, el joven fue localizado en inmediaciones del parque extremo de San Martín, donde ciudadanos y personal de vigilancia alertaron sobre su presencia. Los uniformados que llegaron al sitio verificaron la situación y confirmaron que el joven no presentaba signos vitales.

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Posteriormente, las autoridades procedieron a acordonar el área y solicitaron la presencia del personal especializado en investigación criminal, encargado de adelantar la inspección técnica y las demás actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Durante el procedimiento también fueron recolectados algunos elementos que quedaron a disposición de los investigadores para los análisis correspondientes. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se encargaron de los actos correspondientes.

Aunque los primeros reportes policiales señalan una posible muerte por suicidio, las circunstancias deberán ser establecidas mediante las diligencias correspondientes.