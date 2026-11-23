Bucaramanga

La política, la educación y el sector empresarial de Santander están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alberto Montoya Puyana, exalcalde de Bucaramanga, exgobernador de Santander y exrector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), quien murió durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026, a los 82 años.

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El fallecimiento se produjo aproximadamente a las 2:00 de la madrugada en Bucaramanga. La noticia fue confirmada por su hijo Juan Felipe Montoya, quien informó sobre la partida del reconocido dirigente santandereano, que en los últimos meses había presentado complicaciones de salud relacionadas con una enfermedad pulmonar.

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Montoya Puyana fue una figura importante en la historia política y administrativa de la capital santandereana. Su nombre quedó registrado en 1988, cuando se convirtió en el primer alcalde de Bucaramanga elegido mediante voto popular, después de que Colombia implementara la elección directa de sus mandatarios municipales.

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El alcalde que impulsó importantes proyectos para Bucaramanga

Durante su administración, entre 1988 y 1990, Alberto Montoya Puyana promovió iniciativas relacionadas con la modernización urbana, la infraestructura y el desarrollo económico de Bucaramanga, en un periodo de transformación para la ciudad y su área metropolitana.

Entre los proyectos vinculados con su gestión se encuentran Centroabastos, la Terminal de Transportes, el anillo vial metropolitano y diferentes iniciativas de infraestructura que contribuyeron a la expansión y organización de la capital santandereana.

Su administración obtuvo reconocimiento nacional y, en 1990, fue distinguido como Alcalde del Año, reconocimiento que consolidó su trayectoria dentro de la vida pública del país.

También fue gobernador de Santander y senador de la República

Nacido en Bucaramanga el 20 de enero de 1944, Montoya Puyana estudió en el Colegio San Pedro Claver y posteriormente se graduó como arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana. También realizó estudios de especialización en Finanzas en la Universidad de los Andes.

Su carrera en la administración pública comenzó en 1974, cuando ocupó la Secretaría de Obras Públicas de Bucaramanga. Dos años después, a los 32 años, fue designado gobernador de Santander durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, cargo que ejerció entre 1976 y 1978.

Posteriormente, tras su paso por la Alcaldía de Bucaramanga, llegó al Senado de la República, donde ocupó una curul entre 1991 y 1994. También desempeñó responsabilidades en entidades del sector financiero y empresarial colombiano.

Su legado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria estuvo relacionado con la educación superior. Alberto Montoya Puyana fue rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga durante dos periodos, el primero entre 1979 y 1988 y el segundo entre 2006 y 2018.

Durante más de dos décadas de liderazgo universitario estuvo vinculado a procesos de fortalecimiento institucional y formación académica, convirtiéndose en una figura representativa de la historia de la UNAB.

Además de su actividad académica y política, participó en iniciativas de desarrollo regional, fue promotor de ProSantander y mantuvo una presencia activa en los debates sobre el futuro económico y social del departamento.

A lo largo de su vida recibió diversas distinciones por su contribución al desarrollo regional, entre ellas la Orden de Bucaramanga en la categoría Gran Cruz Extraordinaria, otorgada en 2018.

Con su fallecimiento, Bucaramanga despide a un dirigente que participó durante varias décadas en decisiones relacionadas con el crecimiento de la ciudad, la administración pública y la formación de profesionales.