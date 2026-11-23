Bucaramanga

La madrugada de este lunes 23 de noviembre estuvo marcada por un nuevo hecho de violencia en Bucaramanga. Un joven domiciliario de apenas 19 años perdió la vida y un adolescente de 15 años resultó herido luego de que, presuntamente, desde un taxi les dispararan en repetidas ocasiones cuando se movilizaban en una motocicleta por el centro de la ciudad.

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La víctima fue identificada como Jhosman Gil Ascencio, quien se dedicaba a realizar domicilios y no registraba anotaciones judiciales, según la información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia. El ataque ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, en inmediaciones de la carrera novena con calle 34.

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Una persecución habría comenzado minutos antes del ataque

De acuerdo con el relato entregado por uno de los sobrevivientes a las autoridades, los jóvenes habían salido del barrio Estoraques con destino al sector de Nápoles. Inicialmente se movilizaban en dos motocicletas, una Boxer y una Yamaha XTZ 125.

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Cuando pasaban por el sector conocido como el puente de La Novedad, habrían observado a varias personas que, al notar su presencia, sacaron armas blancas y comenzaron a perseguirlos. Ante esta situación, los motociclistas intentaron escapar tomando la calle 45, hasta llegar a una vía sin salida cercana a la Cruz Roja.

En ese punto, según la versión conocida, fueron rodeados por varias personas. Durante el intento de huida, uno de los adolescentes perdió el control de la motocicleta Boxer y cayó al pavimento, mientras los ocupantes de la Yamaha XTZ lograron escapar del lugar.

Minutos después, los jóvenes se reencontraron en la calle 45 con carrera novena. El adolescente que había sufrido la caída subió a la motocicleta XTZ, en la que continuaron los tres ocupantes con dirección de sur a norte.

Desde un taxi les habrían disparado

La situación tomó un giro trágico cuando, segundos después de retomar su recorrido, un taxi se habría acercado a la motocicleta. Desde el vehículo, según el testimonio entregado a las autoridades, desconocidos efectuaron varios disparos contra los jóvenes.

Los impactos provocaron que los ocupantes perdieran el equilibrio y cayeran sobre la vía. Jhosman Gil Ascencio recibió dos heridas en la espalda y quedó tendido en el lugar, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En medio del ataque también resultó herido un adolescente de 15 años, quien recibió un impacto en el hombro izquierdo. El menor logró escapar corriendo y posteriormente volvió a subir a la motocicleta, en la que fue trasladado hasta el CAI La Joya.

Desde esa instalación policial se coordinó su traslado al Hospital Universitario de Santander, donde recibió atención médica. Hasta el momento no se han conocido detalles adicionales sobre su evolución.

Investigan las circunstancias del ataque

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer si la persecución ocurrida minutos antes tiene alguna relación con el ataque a disparos y establecer quiénes se movilizaban en el taxi señalado por el sobreviviente.

Aunque el caso es investigado preliminarmente como una modalidad de sicariato, todavía no se ha establecido el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.

El testimonio del adolescente sobreviviente será una de las piezas importantes para reconstruir los últimos minutos de vida de Jhosman Gil Ascencio y determinar las circunstancias en las que se produjo este nuevo hecho violento en Bucaramanga.