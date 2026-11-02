Beto Coral exige a De La Espriella que lo desbloquee en X y cita fallo de la Corte

Colombia

Una nueva controversia surgió en redes sociales luego de que el activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, denunciara públicamente que el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, lo bloqueó en la plataforma X. Ante esta situación, anunció que presentó un derecho de petición para solicitar que se levante la restricción, al considerar que podría afectar sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.

La solicitud fue divulgada este lunes 2 de noviembre a través de una publicación en la que Coral compartió una captura de pantalla que muestra el mensaje de bloqueo de la cuenta del mandatario. El activista argumentó que el perfil presidencial es utilizado para comunicar asuntos de interés nacional y, por lo tanto, considera que los ciudadanos deben tener la posibilidad de consultar sus publicaciones y participar en las discusiones que allí se desarrollan.

Para sustentar su petición, Coral invocó el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, normas que regulan el derecho de petición en Colombia. Además, hizo referencia a la Sentencia T-475 de 2024 de la Corte Constitucional, relacionada con las restricciones de acceso a cuentas oficiales de entidades públicas en redes sociales.

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"Su cuenta es un canal de comunicación sobre asuntos de interés nacional", manifestó el activista, quien también informó que enviaría la solicitud mediante correo electrónico y remitiría una copia al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

La decisión citada por Coral fue emitida el 12 de noviembre de 2024, después de que un periodista denunciara haber sido bloqueado por la cuenta oficial de la Gobernación del Cesar en X. En ese caso, la Corte determinó que la restricción vulneró sus derechos a recibir información y a la libertad de expresión y prensa, por lo que ordenó desbloquearlo.

Sin embargo, el tribunal también precisó que no todos los bloqueos constituyen censura, pues pueden existir restricciones justificadas para proteger derechos de terceros o aplicar normas de participación previamente establecidas. Además, el caso estudiado correspondía a una cuenta institucional, mientras que la controversia de Coral involucra un perfil personal del presidente, circunstancia que requiere un análisis jurídico particular.

Con esta solicitud, Beto Coral busca recuperar el acceso al perfil de De La Espriella y que se revise si la restricción afecta sus derechos fundamentales. Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública del mandatario frente al requerimiento ni existe una decisión judicial que determine que el bloqueo denunciado sea ilegal.