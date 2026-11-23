Girón

Un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre dejó una persona fallecida y otras lesionadas en la carretera que comunica a los municipios de Zapatoca y Girón.

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La víctima fue identificada como José del Carmen Bautista García, de 70 años, quien, según versiones preliminares de testigos, intentaba cruzar la carretera cuando fue arrollado por una motocicleta en la que se movilizaban dos mujeres, quienes transitaban en sentido Zapatoca-Girón.

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De acuerdo con la información conocida, el fuerte impacto provocó que el adulto mayor sufriera lesiones de gravedad. Las dos mujeres que se desplazaban en la motocicleta también estuvieron involucradas en el siniestro vial, cuyas circunstancias son materia de investigación.

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Tras el accidente, unidades de socorro acudieron al lugar para atender a las personas afectadas y realizar su traslado a centros asistenciales. Sin embargo, don José falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas, pese a los esfuerzos por auxiliarlo.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el estado de salud de las dos mujeres que viajaban en la motocicleta ni se han determinado las causas exactas que ocasionaron el accidente.

Al lugar llegaron unidades de tránsito de Girón, que adelantaron las diligencias correspondientes de inspección técnica del cadáver y coordinaron su traslado a las instalaciones de Medicina Legal.