Aviones militares y helicópteros sobrevuelan Bucaramanga: presidente de la República estaría en la ciudad

Área metro

Información conocida de primera mano apunta a la posible presencia del presidente Abelardo de la Espriella en la capital santandereana.

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Un intenso movimiento de aeronaves militares y helicópteros ha llamado la atención de los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana durante las últimas horas, en medio de un despliegue de autoridades que también involucra a unidades de la Policía Metropolitana.

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De acuerdo con los reportes conocidos, inicialmente dos aeronaves, al parecer aviones militares Super Tucano, sobrevolaron diferentes sectores de la capital santandereana. Posteriormente, se reportó la presencia de helicópteros que continuaron recorriendo el espacio aéreo del área metropolitana.

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Los sobrevuelos se presentan mientras se desarrollan movimientos y procedimientos policiales que han generado interrogantes entre los ciudadanos sobre lo que estaría ocurriendo en Bucaramanga.

¿El presidente de la República se encuentra en Bucaramanga?

Información de primera mano conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga apunta a que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se encontraría en la capital santandereana durante esta madrugada.

Sin embargo, esta información todavía no cuenta con confirmación oficial por parte de la Presidencia de la República ni de las autoridades locales.

Por ahora, tampoco se ha establecido si la posible presencia del jefe de Estado está directamente relacionada con el despliegue de aeronaves militares, helicópteros y unidades policiales que se registra en la ciudad.

Se espera que las autoridades entreguen detalles sobre las operaciones que se estarían adelantando y los motivos de este inusual movimiento aéreo y terrestre.

Lo Que Pasa en Colombia continúa pendiente de los acontecimientos y de la información oficial sobre esta situación.

Noticia en desarrollo.