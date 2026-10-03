Policía refuerza controles por el receso escolar en Bucaramanga y el área metropolitana

Área metro

La Policía Metropolitana de Bucaramanga puso en marcha un dispositivo especial de seguridad para acompañar a las familias y viajeros que se movilizarán la semana de receso escolar por Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Los Santos y otros sectores bajo su jurisdicción.

El operativo incluye acciones de prevención, vigilancia, control y reacción en los principales corredores de entrada y salida del área metropolitana. Entre las vías priorizadas se encuentran Bucaramanga–Piedecuesta–San Gil, Bucaramanga–Cúcuta, Bucaramanga–Barrancabermeja y el corredor hacia Lebrija y el aeropuerto internacional Palonegro.

La Seccional de Tránsito y Transporte reforzará los controles en carretera mediante puestos de prevención, regulación del tráfico, verificación de documentos, pruebas de embriaguez, controles de velocidad y revisión de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos.

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Estas acciones estarán concentradas especialmente durante los planes Éxodo y Retorno, cuando aumenta de manera significativa el número de viajeros que salen o ingresan al área metropolitana de Bucaramanga.

A nivel nacional, la Policía proyecta el paso de más de 11 millones de vehículos por los peajes del país durante la semana de receso escolar y dispuso más de 5.000 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte para acompañar los desplazamientos.

refuerzo en terminal, aeropuerto y zonas turísticas

El dispositivo también contempla mayor presencia policial en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, el aeropuerto internacional Palonegro, centros comerciales, parques, zonas gastronómicas, sectores hoteleros y sitios turísticos con alta afluencia de visitantes.

La Policía de Turismo desarrollará actividades de orientación y prevención dirigidas a viajeros y prestadores de servicios, mientras que las unidades de Infancia y Adolescencia fortalecerán el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en lugares de alta concentración de personas.

De igual forma, Carabineros y Protección Ambiental realizará controles en sectores rurales y zonas naturales frecuentadas durante estos días, con el objetivo de prevenir afectaciones a la fauna, flora y otros recursos naturales.

Las capacidades de SIJIN, SIPOL, GAULA, GOES y las diferentes zonas de atención policial permanecerán articuladas para atender requerimientos ciudadanos y reforzar la prevención del delito en los sectores considerados prioritarios.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el objetivo del dispositivo es garantizar que las familias puedan desplazarse y disfrutar del receso con mayor tranquilidad.

“Durante esta semana de receso queremos que las familias puedan desplazarse, disfrutar de nuestros destinos y regresar a sus hogares con tranquilidad”, manifestó el oficial.

recomendaciones para quienes van a viajar

Las autoridades recomendaron a los conductores revisar antes de salir las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos, especialmente frenos, llantas, luces y elementos de seguridad.

También insistieron en respetar los límites de velocidad, no utilizar el teléfono celular mientras se conduce, evitar manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y realizar pausas cuando se trate de recorridos prolongados.

Para quienes dejarán sus viviendas solas durante varios días, la recomendación es verificar puertas, ventanas y sistemas de seguridad, además de evitar publicar en redes sociales información que permita establecer que la residencia permanecerá desocupada.

En terminales, aeropuertos, parques y sitios turísticos, las autoridades pidieron mantener bajo vigilancia permanente a niños y adolescentes, así como cuidar documentos, celulares, equipaje y demás objetos personales.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga mantendrá el dispositivo durante toda la semana de receso y reforzará especialmente su presencia durante las jornadas de mayor movilidad. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía podrá comunicarse a la línea 123.