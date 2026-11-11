Lo asesinaron mientras reparaba motocicletas en un taller de Santander

Santander

Un nuevo hecho de violencia se reportó en el municipio de Puerto Wilches, Santander, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego cuando, al parecer, se encontraba trabajando en un taller de motocicletas.

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El crimen fue reportado el martes 10 de noviembre y, según las primeras versiones, la víctima se dedicaba a labores de mecánica y reparación de motocicletas cuando fue sorprendida por un ataque armado dentro del establecimiento.

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La gravedad de las heridas habría ocasionado su fallecimiento en el lugar, sin que alcanzara a ser trasladado a un centro asistencial.

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De manera preliminar, habitantes del sector señalaron que el hombre sería conocido como 'El Mono'. Sin embargo, su identidad, edad y demás datos personales permanecen pendientes de confirmación por parte de las autoridades.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque. También está por establecerse si los agresores llegaron directamente al establecimiento buscando a la víctima o si existieron otras circunstancias relacionadas con el homicidio.