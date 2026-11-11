De la vía a un potrero: el accidente que terminó con la vida de Johiner

San Gil

Un accidente de tránsito cobró la vida de Johiner Yesid Aparicio Porras, un joven de apenas 18 años, quien sufrió graves lesiones luego de salirse de la vía cuando se movilizaba en motocicleta por el municipio de San Gil, Santander.

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El hecho se registró durante la noche del martes 10 de noviembre, en el corredor vial que comunica el sector de Villa Olímpica con el barrio José Antonio Galán, una zona de circulación vehicular del municipio.

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De acuerdo con la información preliminar, Johiner conducía una motocicleta Yamaha de placas HUD-54D cuando, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, habría perdido el control del vehículo y terminado en un potrero ubicado a un costado de la vía.

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El joven quedó gravemente lesionado y fue encontrado por ciudadanos que transitaban por el sector, quienes se percataron de la emergencia y dieron aviso para solicitar asistencia médica.

Hasta el lugar llegó una ambulancia de Asismedic, cuyo personal le brindó los primeros auxilios y posteriormente lo trasladó a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, Johiner Yesid falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas, entre ellas un trauma de tórax, según los primeros reportes conocidos.

Las circunstancias que provocaron que el motociclista terminara fuera de la calzada aún están por establecerse. Las autoridades deberán determinar cómo se produjo el siniestro y qué factores pudieron intervenir en la pérdida de control del vehículo.