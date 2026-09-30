Cristian vega fue asesinado a tiros en Piedecuesta: atacantes dejaron una moto abandonada.

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Un hecho violento registrado en la tarde de este martes 29 de septiembre es investigado por las autoridades en Piedecuesta, luego de que un hombre perdiera la vida tras ser atacado con arma de fuego en una zona pública del barrio Cabecera. El caso ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde en la calle 9 con carrera 16, donde habitantes del sector alertaron sobre varias detonaciones.

La víctima fue identificada como Cristian David Vega Sánchez, natural de Piedecuesta, conocido con el alias de ‘Lanchas’, quien se encontraba junto a una motocicleta Pulsar de color rojo con negrode placas PXX72E cuando fue ubicado con heridas de gravedad, al parecer ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. De inmediato fue auxiliado y trasladado hacia el Hospital Local de Piedecuesta.

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Pese al esfuerzo del personal médico, posteriormente se confirmó el fallecimiento del ciudadano debido a la gravedad de las lesiones. Tras conocerse el ataque, las autoridades desplegaron un operativo en la zona y comenzaron la recopilación de información con habitantes del sector, además de la revisión de cámaras de seguridad para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos.

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Según información preliminar conocida, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro serían quienes habrían llegado hasta el lugar para cometer el ataque. Después de la agresión, los presuntos responsables habrían tomado rumbo hacia el sector del barrio Molinos, donde continuó el operativo de búsqueda.

En medio del seguimiento realizado por las autoridades mediante los sistemas de videovigilancia, se logró ubicar una motocicleta abandonada en una zona boscosa del barrio Molinos. En el lugar también fueron encontrados dos cascos, prendas de vestir y otros elementos que son materia de análisis por parte de los investigadores para determinar si tienen relación con el homicidio.

De acuerdo con información conocida, los presuntos responsables habrían dejado abandonada la motocicleta en la que se movilizaban después de cometer el hecho y, al parecer, también habrían dejado algunas vainillas en el sector. Además, se investiga si los sujetos realizaron un cambio de ropa antes de continuar con la huida para evitar ser identificados.

El sitio donde fueron encontrados estos elementos fue acordonado por las autoridades mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes. Asimismo, unidades policiales realizaron recorridos por la zona boscosa y sectores cercanos con el objetivo de encontrar pistas que permitan establecer la ruta que tomaron los presuntos involucrados.

Los investigadores continúan revisando los videos de seguridad, recopilando testimonios y realizando las labores judiciales necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon este ataque armado ocurrido en Piedecuesta. Por ahora, no se han establecido oficialmente los móviles del homicidio ni la identidad de los responsables.