Bucaramanga

Explosión e incendio en almacén de sonido del centro de Bucaramanga deja un trabajador herido

Un cortocircuito habría alcanzado pinturas y tíner guardados en Shammah Music, sobre la carrera 22. Un empleado sufrió quemaduras y fue llevado al HUS.

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Explosión e incendio en almacén de sonido del centro de Bucaramanga deja un trabajador herido

Una explosión seguida de llamas afectó en la noche de este lunes 10 de noviembre al almacén Shammah Music, negocio de instrumentos y equipos de audio profesional que funciona sobre la carrera 22, en la cuadra comprendida entre las calles 35 y 36, en pleno centro de Bucaramanga.

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La emergencia dejó una persona lesionada: un empleado que se encontraba dentro del local. Sufrió quemaduras y, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, también alcanzó a respirar humo antes de ser evacuado.

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¿Qué habría originado el fuego?

La primera hipótesis apunta a una falla eléctrica. Al parecer, el trabajador manipulaba un equipo cuando se produjo un cortocircuito, y la chispa habría alcanzado productos de alta combustión que se almacenaban en el sitio, entre ellos pinturas y tíner. Esa carga de químicos explicaría por qué primero se escuchó una explosión y luego se propagaron las llamas.

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Hasta el momento no hay un dictamen oficial sobre la causa.

Puertas cerradas retrasaron el ingreso de los rescatistas

Dos unidades de Bomberos de Bucaramanga atendieron el llamado. Al llegar, los uniformados se encontraron con un obstáculo: el establecimiento estaba cerrado, lo que demoró su acceso. Una vez adentro, sacaron al empleado del lugar y trabajaron hasta sofocar el fuego, que finalmente quedó controlado.

El lesionado fue remitido al Hospital Universitario de Santander (HUS) para su tratamiento. Su identidad no se ha dado a conocer y aún no hay un reporte médico oficial sobre su evolución.

Lo que falta por establecer

Quedan pendientes el cálculo de las pérdidas dentro del almacén y la revisión de posibles daños en la estructura del edificio. Lo Que Pasa en Colombia seguirá atento a los reportes de Bomberos y de las autoridades.

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