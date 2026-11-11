Alejandro Ordóñez arremetió contra Santos por sus críticas a De la Espriella

Colombia

Un fuerte enfrentamiento político se desató entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el expresidente Juan Manuel Santos, luego de que este último cuestionara la manera en que el presidente Abelardo de la Espriella presenta los resultados de las operaciones militares contra los grupos armados ilegales.

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La controversia escaló este miércoles 11 de noviembre, cuando Ordóñez intervino en el Congreso de la República durante el foro «La paz se construye sin impunidad», en el que lanzó duros señalamientos contra Santos y el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.

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El ministro aseguró que inicialmente no tenía previsto intervenir, pero decidió responder después de conocer las críticas del exmandatario sobre la estrategia de seguridad del actual Gobierno.

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¿Qué dijo Juan Manuel Santos?

El expresidente cuestionó las imágenes difundidas por el Gobierno en las que De la Espriella aparece cerca de los cuerpos de integrantes de organizaciones armadas muertos durante operaciones militares, así como un video en el que firma una bomba utilizada en una operación contra las disidencias de las Farc en Norte de Santander.

Santos advirtió que este tipo de actuaciones podrían enviar un mensaje equivocado a las Fuerzas Militares y fomentar el regreso a una cultura en la que los resultados operacionales se medían principalmente por el número de muertos.

También recordó los llamados falsos positivos y defendió los cambios implementados durante su administración para dar prioridad a las capturas y desmovilizaciones sobre el uso de la fuerza letal.

Ordóñez respondió con fuertes críticas

Las declaraciones provocaron una contundente reacción del ministro del Interior, quien cuestionó que Santos criticara las operaciones actuales mientras, según su posición, omitía las consecuencias del proceso de paz que lideró.

Ordóñez responsabilizó políticamente al expresidente por las concesiones realizadas a las antiguas Farc y aseguró que sus decisiones contribuyeron al fortalecimiento de estructuras criminales y al crecimiento de los cultivos ilícitos.

Además, lo acusó de haber sido complaciente con integrantes de esa guerrilla y de privilegiar los acuerdos políticos sobre las exigencias de justicia de las víctimas.

Estos señalamientos corresponden a la posición política del ministro y no representan conclusiones judiciales sobre la responsabilidad del expresidente en la situación actual de seguridad.

Defendió la estrategia militar del Gobierno

Ordóñez también salió en defensa de las operaciones militares adelantadas bajo la administración de Abelardo de la Espriella y sostuvo que las imágenes difundidas buscan enviar un mensaje de firmeza frente a las organizaciones armadas ilegales.

El funcionario aseguró que quienes decidan someterse a la justicia tendrán las garantías correspondientes, pero insistió en que el Gobierno continuará utilizando las capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar a los grupos criminales.

La discusión también estuvo relacionada con la denominada Operación Noah, desarrollada en zona rural de Tibú, Norte de Santander, contra integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc.

Santos defendió el Acuerdo de Paz

Por su parte, el expresidente rechazó los cuestionamientos que responsabilizan al acuerdo firmado en 2016 por los actuales problemas de seguridad.

Santos sostuvo que parte de las dificultades del país obedecen a la implementación incompleta de lo pactado y a las deficiencias de las políticas de seguridad posteriores.

Asimismo, defendió el proceso que permitió la desmovilización de las antiguas Farc e insistió en la importancia de cumplir los compromisos relacionados con las víctimas, la reincorporación y la transformación de los territorios afectados por el conflicto.