Hombre recibió al menos cuatro impactos de bala en La Cumbre: esto se sabe.

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La tranquilidad de la noche del domingo se vio interrumpida por varias detonaciones en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Un hombre de 32 años fue atacado cuando se encontraba en un establecimiento y terminó con cuatro heridas, mientras que el presunto responsable escapó en una motocicleta que, según información preliminar, lo esperaba a pocos metros del lugar.

El hecho ocurrió hacia las 8:40 de la noche del 4 de octubre, en el sector de Miradores de la Sierra. La víctima de al menos 32 años de edad tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, el presunto atacante habría llegado hasta el establecimiento y entrado caminando. Segundos después se produjeron varias detonaciones que alertaron a quienes se encontraban en el sector.

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La victima habría recibido al menos cuatro impactos: uno en el costado derecho del pecho, otro en la parte baja del abdomen y dos en las piernas. Uniformados de la Policía que atendieron el llamado lo encontraron herido y, ante la necesidad de atención inmediata, lo trasladaron en un vehículo institucional hasta la Clínica Foscal.

Uno de los elementos que ahora podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido son las cámaras de seguridad. Los videos revisados inicialmente por las autoridades habrían registrado parte de los movimientos del presunto responsable.

En las imágenes, de acuerdo con información conocida por este medio, se observa a un hombre ingresar al establecimiento vestido con jean azul y un buzo negro de manga larga. Poco después se escuchan las detonaciones y el mismo sujeto sale apresuradamente del lugar.

La investigación apunta preliminarmente a que la huida habría estado preparada. En el exterior, una motocicleta estaría esperando al presunto agresor. Tras salir del establecimiento, el hombre habría abordado el vehículo y ambos abandonaron el sector.

Las autoridades comenzaron a buscar otras grabaciones en establecimientos y viviendas cercanas con el propósito de reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos y obtener imágenes que permitan establecer plenamente sus identidades.

Por ahora no se conocen las razones que habrían desencadenado el ataque y tampoco se reportan capturas. El caso permanece bajo investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar quiénes participaron y qué pudo estar detrás de lo ocurrido.