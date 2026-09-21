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Golpe al microtráfico en Bucaramanga y Girón: cinco personas terminaron capturadas.

Más de 21 kilos de marihuana, base de coca, bazuco y cocaína fueron incautados en tres procedimientos.

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Golpe al microtráfico en Bucaramanga y Girón: cinco personas terminaron capturadas.
La Policía Metropolitana reportó cinco capturas y la incautación de más de 21 kilogramos de

Una ofensiva de la Policía Metropolitana de Bucaramanga contra el tráfico de estupefacientes dejó cinco personas capturadas y más de 21 kilogramos de marihuana incautados, además de base de coca, bazuco y cocaína.

Uno de los procedimientos se realizó en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, donde personal de seguridad alertó sobre un fuerte olor a marihuana que provenía de una maleta. Con apoyo de un canino, los uniformados encontraron 15 kilos de marihuana distribuidos en cuatro paquetes. Un joven de 21 años, conocido como alias ‘Chili’, fue capturado.

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En otros dos allanamientos realizados en Portal de los Ángeles y Getsemaní, la Sijín capturó a alias ‘Flaco’ e incautó 6,2 kilos de marihuana y 750 gramos de base de coca, además de munición y elementos para dosificar sustancias.

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La ofensiva también llegó al Rincón de Girón, donde fueron capturados alias ‘Lagarto’, ‘Loquillo’ y ‘Carolina’. Las autoridades encontraron 1.250 dosis de bazuco, 28 dosis de cocaína, un arma traumática, dinero y otros elementos.

Los cinco capturados quedaron a disposición de la Fiscalía. En el caso de las tres personas detenidas en Girón, un juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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