Luis Felipe sufrió un accidente en Piedecuesta y murió cuatro días después

Piedecuesta

Un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Piedecuesta, Santander, dejó una nueva víctima fatal. Se trata de Luis Felipe Barajas Martínez, quien falleció este miércoles 11 de noviembre en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), luego de permanecer cuatro días bajo atención médica.

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El siniestro se registró el pasado sábado 7 de noviembre, en la calle 5, frente al número 15-60, del barrio San Cristóbal, donde el hombre habría sido atropellado por un vehículo en circunstancias que todavía son materia de investigación.

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Según las primeras versiones conocidas, Luis Felipe se encontraba transitando por el sector cuando ocurrió el accidente. El impacto le ocasionó lesiones de consideración que obligaron a su traslado a un centro asistencial.

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Debido a la gravedad de su estado de salud, permaneció hospitalizado en el Hospital Internacional de Colombia, donde recibió atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció cuatro días después del siniestro.

Las autoridades competentes deberán establecer cómo se produjo el accidente, verificar las condiciones en las que ocurrió y determinar las posibles responsabilidades.