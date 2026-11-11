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Primera dama de Colombia viajará a recibir al papa León XIV y pagará sus propios gastos

La primera dama fue invitada por la presidenta Keiko Fujimori a la ceremonia de bienvenida al pontífice. La Cancillería aseguró que el viaje no tendrá costo para el Estado.

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Primera dama de Colombia viajará a recibir al papa León XIV y pagará sus propios gastos
Ana Lucía Pineda participará en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en Lima, por invitación de la presidenta peruana Keiko Fujimori.

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, viajará este miércoles 11 de noviembre a Lima, Perú, para participar en la ceremonia oficial de bienvenida al papa León XIV, quien inicia una visita de seis días a ese país como parte de su recorrido apostólico por Sudamérica.

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El desplazamiento fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que explicó que la esposa del presidente Abelardo de la Espriella aceptó una invitación de la mandataria peruana, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, extendida en el marco de una convocatoria a los jefes de Estado de América Latina.

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La recepción del sumo pontífice está programada para las 6:15 de la tarde en el Palacio de Gobierno de Lima, luego de su llegada a la Base Aérea del Callao, prevista para las 5:30 p. m.

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¿Quién pagará el viaje de la primera dama?

Uno de los aspectos que aclaró la Cancillería colombiana fue el origen de los recursos destinados al desplazamiento de Ana Lucía Pineda.

Según el comunicado oficial, la primera dama asumirá los gastos con recursos propios, por lo que su participación no representará desembolsos ni comprometerá dinero del presupuesto nacional.

La precisión se conoce en momentos en que Pineda enfrenta cuestionamientos públicos relacionados con los recursos recaudados por su Fundación Colombia Luz y Sonrisas para atender a los damnificados del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la participación de la primera dama busca contribuir al fortalecimiento de las relaciones de amistad y acercamiento entre los países latinoamericanos.

El presidente Abelardo de la Espriella no viajará

Aunque la invitación también fue extendida al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, el mandatario permanecerá en el país, de acuerdo con lo informado desde la Casa de Nariño.

El jefe de Estado ha manifestado su decisión de no realizar viajes internacionales durante su administración, por lo que la primera dama será quien participe en la ceremonia de bienvenida al pontífice.

Así será la visita del papa León XIV a Perú

La agenda del papa León XIV comenzará con su llegada a Lima, procedente de Buenos Aires, Argentina.

Después de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, el pontífice sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori y posteriormente se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Durante su permanencia en territorio peruano, prevista hasta el 16 de noviembre, el papa desarrollará actividades religiosas y encuentros con distintas comunidades.

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