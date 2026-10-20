Ataque a bala en Bucaramanga: dos personas lograron escapar y cayeron frente a una patrulla

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Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del lunes 19 de octubre en el norte de Bucaramanga, donde dos personas resultaron heridas con arma de fuego en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Según información preliminar, el ataque ocurrió hacia las 9:15 de la noche en el sector de Balconcitos del Kennedy. Tras resultar heridos, los dos afectados lograron movilizarse en una motocicleta hasta la carrera 12 con calle 22 del barrio Kennedy, donde se encontraban varios uniformados de la Policía realizando labores de patrullaje.

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Al llegar al lugar, los ocupantes de la motocicleta se desplomaron frente a los policías debido a la gravedad de sus heridas. Los uniformados reaccionaron de inmediato y los trasladaron en un vehículo institucional hasta el Hospital del Norte, donde recibieron atención médica.

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Uno de los lesionados es un adolescente de 17 años, quien presentó tres heridas por arma de fuego. La segunda víctima, cuya edad no ha sido establecida, sufrió dos heridas, una en el tórax y otra en el brazo derecho. Debido a su condición de salud, fue remitida al Hospital Universitario de Santander.

Las primeras indagaciones señalan que las víctimas habrían sido citadas al lugar donde ocurrió el ataque. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión y la identidad de los responsables.

Las autoridades adelantaron la revisión de cámaras de seguridad del sector, aunque inicialmente no lograron obtener imágenes que permitieran esclarecer lo sucedido.

El caso permanece bajo investigación mientras se busca establecer qué ocurrió minutos antes de que los dos heridos llegaran hasta la patrulla policial.