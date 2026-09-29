un muerto, un herido y dos capturados dejó ataque armado en floridablanca

Área metro

Un hecho violento se registró durante la mañana de este martes 29 de septiembre en el Anillo Vial, en jurisdicción de Floridablanca, donde un ataque con arma de fuego dejó una persona fallecida y otra lesionada. Según información preliminar entregada por las autoridades, el caso ocurrió cerca de las 10:50 de la mañana en inmediaciones la via que conecta el anillo vial con Cañaveral

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar NS de color negro habrían llegado hasta el lugar. Uno de ellos, quien aparentemente vestía una chaqueta negra con amarillo, descendió del vehículo y se acercó hasta donde se encontraba la víctima.

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El atacante habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra el hombre que permanecía sentado en una de las sillas del establecimiento. La víctima sufrió varias heridas, entre ellas impactos en la cabeza, que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

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En medio del ataque, otra persona que se encontraba en la zona resultó lesionada, quien fue trasladado en un vehículo tipo taxi hasta la Clínica Foscal, donde recibió atención médica y permanece estable.

Tras conocerse el caso, las unidades policiales activaron un plan candado y con las características entregadas sobre los presuntos responsables iniciaron la búsqueda de los motociclistas.

La reacción permitió ubicar a los dos sujetos en el sector de Codisel, donde, según el reporte oficial, abandonaron la motocicleta e intentaron escapar hacia una zona boscosa. Las autoridades realizaron un cerco en el área y posteriormente se habría presentado un intercambio de disparos.

Durante el procedimiento, uno de los presuntos agresores resultó lesionado en una de sus extremidades. Finalmente, las autoridades lograron la captura de dos hombres, además de la incautación de un arma de fuego tipo revólver y la motocicleta que presuntamente habría sido utilizada para cometer el ataque.

Los capturados fueron trasladados ante la Fiscalía General de la Nación para ser dejados a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer plenamente las circunstancias del homicidio y la responsabilidad de los detenidos.

Las autoridades judiciales adelantan la recopilación de elementos materiales probatorios, entre ellos registros de cámaras de seguridad del establecimiento, con el objetivo de esclarecer este hecho violento ocurrido en uno de los corredores viales más transitados del área metropolitana de Bucaramanga.