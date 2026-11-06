Ataque armado sorprendió a habitantes del norte de Bucaramanga: hay un herido.

Bucaramanga

Un hecho de violencia alteró la tranquilidad del sector de Betania 9, al norte de Bucaramanga, durante las primeras horas de la tarde de este viernes 6 de noviembre. Una persona terminó en un centro asistencial luego de resultar herida con arma de fuego en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

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El episodio ocurrió sobre la 1:00 de la tarde, en una vía pública de este sector de la capital santandereana. La víctima sufrió heridas en la espalda y uno de sus brazos, por lo que fue necesario trasladarla al Hospital Local del Norte para recibir atención médica.

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Por ahora, son varios los interrogantes alrededor de lo sucedido. No se ha establecido quién estaría detrás de la agresión ni qué circunstancias llevaron a que esta persona resultara lesionada. Tampoco se conoce su identidad o la gravedad de su estado de salud.

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Buscan esclarecer lo ocurrido

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades, que iniciaron las verificaciones para reconstruir lo sucedido y establecer las posibles responsabilidades.

Entre las dificultades para esclarecer el hecho está la ausencia de cámaras de vigilancia de la Policía en el punto donde ocurrió la agresión. Sin embargo, se espera que las labores investigativas permitan obtener información sobre las circunstancias del ataque.

Personal de investigación criminal e inteligencia policial fue informado del caso para adelantar las actuaciones correspondientes.

Mientras avanzan las indagaciones, permanece sin esclarecer cómo se produjo este nuevo episodio de violencia en el norte de Bucaramanga y quiénes estarían involucrados.