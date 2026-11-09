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La última visita a su novia: joven de 16 años murió tras brutal ataque

El joven habría sido llamado cuando se encontraba en casa de su pareja sentimental. Una posible disputa por celos es una de las hipótesis que rodean el crimen.

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La última visita a su novia: joven de 16 años murió tras brutal ataque
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Un adolescente de apenas 16 años perdió la vida en un violento hecho registrado durante el fin de semana en Medellín, Antioquia. El joven había salido a visitar a su novia cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, fue atacado con un arma cortopunzante que le provocó heridas de gravedad.

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El caso ocurrió durante la madrugada del domingo 8 de noviembre y ha generado preocupación por las circunstancias en las que terminó la vida del menor de edad, quien era estudiante y residía en el barrio El Salado, en el occidente de Medellín.

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De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, el adolescente se encontraba compartiendo con su pareja sentimental en una vivienda cuando, al parecer, alguien lo llamó desde el exterior.

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El joven habría salido del inmueble y descendido por unos callejones del sector, donde fue sorprendido por otro individuo que presuntamente lo atacó con un machete, ocasionándole una grave lesión en el cuello.

Según las versiones recopiladas en el sector, pese a la gravedad de la agresión, el adolescente alcanzó a desplazarse varios metros intentando alejarse de su atacante.

Sin embargo, la pérdida de sangre y las lesiones sufridas provocaron que se desplomara en un sector conocido como El Doce.

El menor fue auxiliado y trasladado hasta la Unidad Intermedia de San Javier, donde recibió atención médica. Pese a los esfuerzos realizados, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantaron la inspección técnica al cuerpo y comenzaron la recopilación de elementos materiales probatorios para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de este caso es la posible motivación sentimental detrás de la agresión.

Según versiones preliminares conocidas por medios locales, el presunto atacante habría tenido una relación anterior o algún interés sentimental por la joven que el adolescente se encontraba visitando.

Esta situación habría desencadenado una posible confrontación que terminó con el ataque.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que los celos hayan sido el motivo del homicidio, por lo que esta versión continúa siendo una hipótesis que deberá ser esclarecida durante la investigación.

Los investigadores buscan reconstruir los últimos momentos del adolescente, determinar quién lo llamó desde la vivienda y establecer si existieron amenazas o enfrentamientos previos.

Después de conocerse lo ocurrido, habitantes del sector habrían suministrado información que permitió identificar y ubicar al señalado responsable de la agresión.

De acuerdo con los reportes conocidos, el sospechoso habría intentado escapar inicialmente, pero posteriormente terminó entregándose a las autoridades.

La Policía confirmó la captura de una persona presuntamente relacionada con el homicidio.

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