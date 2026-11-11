Sicario descendió de un taxi y disparó contra tres hombres: todos murieron

Bogotá

Un violento ataque armado dejó tres hombres muertos en el sur de Bogotá, luego de que un sujeto descendiera de un taxi y abriera fuego contra varias personas que se encontraban frente a una vivienda. El hecho provocó un operativo policial que terminó con la captura de un sospechoso.

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El triple homicidio ocurrió la noche del martes 10 de noviembre, en el barrio Altamira, localidad de San Cristóbal. Las víctimas tenían 24, 40 y 55 años y permanecían en la entrada de un inmueble cuando fueron sorprendidas por el atacante.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor llegó al sector en un vehículo de servicio público, descendió y disparó en repetidas ocasiones contra los tres ciudadanos.

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Tras el ataque, el responsable escapó a bordo del mismo taxi, mientras las personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia al Hospital La Victoria.

Pese a los esfuerzos médicos, los tres hombres fallecieron debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos.

La rápida reacción de las autoridades permitió activar un plan candado para localizar el vehículo en el que se movilizaba el atacante.

Según las primeras investigaciones, el taxi habría emprendido la huida por la antigua vía al Llano, lo que permitió orientar las labores de búsqueda de los uniformados.

Minutos después, la Policía logró ubicar el automotor y capturar a un hombre de 36 años que se encontraba conduciéndolo.

El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, confirmó que tanto el detenido como el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Aunque las autoridades lograron una captura, todavía existen varios interrogantes sobre este crimen.

Los investigadores buscan determinar si el hombre detenido fue quien disparó contra las víctimas o si tuvo otra participación en el ataque y la posterior huida.