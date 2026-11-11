BogotáJudicial

Sicario descendió de un taxi y disparó contra tres hombres: todos murieron

Un hombre llegó en un taxi y disparó contra tres personas de 24, 40 y 55 años. La Policía ubicó el vehículo y capturó a su conductor.

Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Sicario descendió de un taxi y disparó contra tres hombres: todos murieron
Foto: captura de pantalla/ La Policía de Bogotá ubicó un taxi y capturó a un hombre de 36 años durante las investigaciones por el triple homicidio en el barrio Altamira.

Un violento ataque armado dejó tres hombres muertos en el sur de Bogotá, luego de que un sujeto descendiera de un taxi y abriera fuego contra varias personas que se encontraban frente a una vivienda. El hecho provocó un operativo policial que terminó con la captura de un sospechoso.

Publicidad
AREA ANDINA

El triple homicidio ocurrió la noche del martes 10 de noviembre, en el barrio Altamira, localidad de San Cristóbal. Las víctimas tenían 24, 40 y 55 años y permanecían en la entrada de un inmueble cuando fueron sorprendidas por el atacante.

Publicidad
FCV NOVIEMBRE

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor llegó al sector en un vehículo de servicio público, descendió y disparó en repetidas ocasiones contra los tres ciudadanos.

Publicidad

Tras el ataque, el responsable escapó a bordo del mismo taxi, mientras las personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia al Hospital La Victoria.

Pese a los esfuerzos médicos, los tres hombres fallecieron debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos.

La rápida reacción de las autoridades permitió activar un plan candado para localizar el vehículo en el que se movilizaba el atacante.

Según las primeras investigaciones, el taxi habría emprendido la huida por la antigua vía al Llano, lo que permitió orientar las labores de búsqueda de los uniformados.

Minutos después, la Policía logró ubicar el automotor y capturar a un hombre de 36 años que se encontraba conduciéndolo.

El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, confirmó que tanto el detenido como el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Aunque las autoridades lograron una captura, todavía existen varios interrogantes sobre este crimen.

Los investigadores buscan determinar si el hombre detenido fue quien disparó contra las víctimas o si tuvo otra participación en el ataque y la posterior huida.

Lea también

Tres hombres fueron asesinados a tiros: el dolor de una madre que perdió a sus hijos Colombia Tres hombres fueron asesinados a tiros: el dolor de una madre que perdió a sus hijos La última visita a su novia: joven de 16 años murió tras brutal ataque Medellín La última visita a su novia: joven de 16 años murió tras brutal ataque Estudiante universitario fue asesinada en una fiesta de Halloween Bogotá Estudiante universitario fue asesinada en una fiesta de Halloween Sicarios asesinaron a tres personas, dos de ellas eran hermanos Colombia Sicarios asesinaron a tres personas, dos de ellas eran hermanos

Noticias relacionadas:

barrio Altamira masacre en Bogotá Policía Metropolitana de Bogotá San Cristóbal triple homicidio
Publicado por:
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp
¿Quiere ver primero nuestras noticias en Google? Agréguenos como fuente preferida en Google