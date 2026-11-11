Brayan sobrevivió a un ataque a bala, pero falleció casi tres meses después en Bucaramanga

Bucaramanga

Después de casi tres meses de haber sido víctima de un ataque con arma de fuego, Brayan Giovany Cerveleón Prada, de 25 años, falleció este miércoles 11 de noviembre en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde recibía atención médica.

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El joven había resultado gravemente herido el pasado 19 de agosto de 2026, hacia las 7:40 de la noche, cuando se encontraba en inmediaciones de la Distribuidora Avícola Villa Luz, ubicada en la carrera 15 con calle 104E, en el barrio Villa Candado.

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De acuerdo con la información conocida por Lo Que Pasa en Colombia, Brayan fue sorprendido por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones y posteriormente escapó del lugar a bordo de una motocicleta, tomando rumbo hacia el barrio El Porvenir.

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La víctima recibió siete impactos de proyectil, según el reporte inicial: tres heridas en la región dorsal y cuatro en el brazo izquierdo, lesiones que comprometieron gravemente su estado de salud.

Ante la gravedad de la situación, ciudadanos que se encontraban en el sector auxiliaron al joven y lo trasladaron en un taxi hasta la Clínica Foscal, donde recibió atención médica de urgencia.

Durante su proceso de atención médica también estuvo en el Hospital Internacional de Colombia, institución en la que finalmente se confirmó su fallecimiento este miércoles, luego de las complicaciones derivadas del ataque armado.

Las autoridades investigan el ataque

Tras lo ocurrido el pasado 19 de agosto, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y adelantaron labores de vecindario para recopilar información que permitiera establecer las circunstancias de la agresión.

Asimismo, los uniformados iniciaron la verificación de cámaras de seguridad ubicadas en establecimientos comerciales y viviendas cercanas, con el propósito de identificar al responsable y reconstruir su ruta de escape.

Con el fallecimiento de Brayan Giovany, el caso adquiere una nueva dimensión judicial, por lo que se espera establecer si las investigaciones permitieron identificar al atacante y determinar los motivos de la agresión.

Hasta el momento no se conoce información oficial sobre personas capturadas por estos hechos ni sobre las circunstancias que originaron el ataque.

La muerte del joven, ocurrida casi tres meses después de haber sido baleado, deja un nuevo caso de violencia que permanece bajo investigación de las autoridades.