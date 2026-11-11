“¡Ya pasó Halloween, quítese el disfraz!”: Claudia López arremete contra Abelardo de la Espriella

Política

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, lanzó una contundente crítica contra el presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario apareciera vestido con uniforme de camuflaje, boina militar y portando un arma durante una visita a Cúcuta, Norte de Santander.

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A través de su cuenta oficial de X, López utilizó el sarcasmo para cuestionar la imagen del jefe de Estado y reclamarle mayores resultados en su gestión, especialmente en materia de seguridad y economía.

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“Oiga 🤡 ya pasó Halloween! Quítese el disfraz y trabaje de Presidente en algo distinto de hacer show, clavarnos más impuestos, y producir más muertos y menos resultados”, escribió la exmandataria capitalina.

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En su publicación también mencionó directamente al presidente y utilizó las etiquetas #PatriaMiseria y #IVACristoRey, con las que reforzó sus cuestionamientos a las decisiones del Gobierno nacional.

La controversia comenzó después de que Abelardo de la Espriella llegara a Cúcuta para presentar los resultados de la operación NOAH, desarrollada contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc, vinculada a la facción de alias Calarcá.

El mandatario apareció ante las cámaras utilizando prendas militares, una boina terracota asociada a las unidades de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, un radio de comunicaciones y un arma ajustada a una de sus piernas.

Durante el acto, De la Espriella se dirigió a varios integrantes de la organización armada capturados en el operativo, entre ellos un señalado cabecilla conocido como alias 'Barba Chivo'.

Según el balance de las autoridades, la operación dejó seis personas capturadas y cuatro integrantes del grupo armado muertos.

Sin embargo, más allá de los resultados militares, la vestimenta del presidente y la manera como se presentaron los hechos generaron cuestionamientos entre dirigentes políticos y usuarios de redes sociales.

El pronunciamiento de la exalcaldesa se sumó a otras reacciones contra el mandatario por utilizar prendas e insignias militares.

Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, también cuestionó la aparición presidencial, mientras que otros sectores políticos expresaron reparos por el uso de distintivos relacionados con unidades especializadas de las Fuerzas Militares.

Por otra parte, algunos observadores interpretaron la presencia del mandatario con uniforme de camuflaje como una demostración de respaldo a las tropas que participan en las operaciones contra los grupos armados ilegales.

En el caso de Claudia López, sus críticas fueron más allá de la vestimenta. La exalcaldesa también responsabilizó políticamente al presidente por lo que considera un aumento de impuestos y resultados insuficientes frente a la violencia.

Estas afirmaciones corresponden a la valoración política de López y no constituyen, por sí solas, una comprobación de los resultados del Gobierno.