Accidentes

Un lamentable accidente de tránsito registrado durante la noche del miércoles 25 de noviembre en el municipio de Aguachica, Cesar, cobró la vida de un adolescente de 16 años y dejó gravemente herida a una joven que lo acompañaba.

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Los hechos se registraron en la calle 8 con carrera 20, a la altura del puente del sector conocido como Potosí, donde los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta.

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Según las primeras versiones, por circunstancias que son materia de investigación, se habría perdido el control de la motocicleta, ocasionando que sus dos ocupantes terminaran cayendo al caño que atraviesa este sector del municipio.

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Tras el aparatoso siniestro vial, los jóvenes fueron auxiliados y trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde recibieron atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el adolescente falleció mientras recibía atención médica. Entre tanto, la joven que lo acompañaba resultó gravemente herida.

Las autoridades de tránsito deberán esclarecer lo ocurrido y establecer las causas que desencadenaron esta tragedia.